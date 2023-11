Seleção Brasileira embarca para a Colômbia com um desfalque

Após encerrar a preparação para a partida contra a Colômbia, a Seleção Brasileira vai seguir rumo a Barranquilla. Ao todo, 23 atletas estarão à disposição do técnico Fernando Diniz para o quinto duelo dos Canarinhos nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Único desfalque entre os convocados, o atacante Gabriel Jesus ficará na Granja Comary, acompanhado do fisioterapeuta Charles Costa, do preparador Marquinhos e do médico Felipe Kalil para dar sequência ao processo de recuperação e condicionamento físico. Dentro da Seleção há um otimismo pela recuperação do atleta para o duelo diante da Argentina, na próxima terça-feira (21), no Maracanã.

O técnico Fernando Diniz testou, nas últimas sessões de treinamento na Granja Comary, em Teresópolis, um novo esquema tático para a equipe. Apostando na ofensividade e na velocidade, a Seleção Brasileira deve ir a campo em um 4-2-4 com: Alisson, Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodi; André e Bruno Guimarães; Raphinha, Rodrygo, Vini Jr e Gabriel Martinelli.

Brasil e Colômbia se enfrentam na quinta-feira (16), às 21h (de Brasília), no estádio Metropolitano, em Barranquilla, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

CONFIRA A LISTA

Goleiros:

Alisson - Liverpool (ING)

Bento- Athletico Paranaense

Lucas Perri - Botafogo

Laterais:

Emerson - Tottenham (ING)

Renan Lodi - Olympique (FRA)

Carlos Augusto - Inter de Milão (ITA)

Zagueiros:

Bremer - Juventus (ITA)

Gabriel Magalhães - Arsenal (ING)

Marquinhos - PSG (FRA)

Nino - Fluminense

Meio-campistas:

André - Fluminense

Bruno Guimarães - Newcastle (ING)

Douglas Luiz - Aston Villa (ING)

Joelinton - Newcastle (ING)

Raphael Veiga - Palmeiras

Rodrygo - Real Madrid (ESP)

Atacantes:

Endrick - Palmeiras

Gabriel Martinelli - Arsenal (ING)

Vinicius Junior - Real Madrid (ESP)

João Pedro - Brighton (ING)

Paulinho - Atlético-MG

Pepê - Porto (POR)

Raphinha - Barcelona (ESP)