Grêmio aplica goleada no Inter de Bebedouro e avança para segunda fase da Copinha de forma invicta

O Grêmio encerrou sua campanha na fase de grupos da Copinha com mais uma goleada e avançou para a segunda fase como líder do Grupo 12. O Tricolor aplicou um 6 a 2 nesta terça-feira (9) sobre a Inter de Bebedouro, com três gols do centroavante Freddy.

Com essa vitória, a equipe gaúcha alcançou nove pontos e aproveitamento de 100% na primeira fase. O Figueirense venceu o Serra Branca por 2 a 0, somando seis pontos, garantindo assim a segunda colocação e a vaga na próxima etapa da competição.

O triunfo do Grêmio foi encaminhado já no primeiro tempo, com quatro gols. O primeiro saiu aos 11 minutos com Lian. A jogada foi intensa e contou com um chute no travessão de José Guilherme, voleio de Freddy na trave e outro arremate de Karele defendido pelo goleiro, antes de Lian completar para as redes.

Três minutos depois, Freddy fez o primeiro dos seus três tentos seguidos, todos com passe de Riquelme. Eles ocorreram aos 14, 16 e 40 minutos da primeira etapa, deixando o jogo sob controle da equipe visitante. O gol inicial não contou como assistência de seu companheiro, pois Freddy chutou duas vezes e marcou no rebote do goleiro.

Na segunda etapa, Riquelme deu mais uma assistência, dessa vez para José Guilherme, aos 13 minutos, ampliando o placar para 5 a 0. O sexto e último gol do Grêmio veio aos 28 minutos com Jardiel, que roubou a bola, invadiu a grande área e balançou as redes.

A Inter de Bebedouro tentou uma pequena reação no final, mas já era tarde demais. O primeiro gol foi aos 29 minutos, com passe de Kaíque para João Cabelo, e o segundo nos acréscimos, aos 47, de pênalti, convertido por Negueba. A partida foi encerrada um minuto depois.

Com esse resultado, o Grêmio agora aguarda a definição do seu adversário na segunda fase da Copinha, enquanto a Inter de Bebedouro se despede da competição.