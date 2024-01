Atletico-GO atropela Marília e avança a terceira fase da Copinha

Atlético Goianiense e Marília se enfrentaram na noite desta sexta (12), pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no Estádio Bento de Abreu. O dragão venceu bem por 5 a 1 e avança à terceira fase da Copinha.

PRIMEIRO TEMPO

Os primeiros minutos foram bem disputados, com ambas as equipes buscando o jogo e criando chances. O Marília teve a primeira chance perigosa da partida, aos 13 minutos, após saída errada da zaga goianiense, o zagueiro André recuperou a bola e encheu o pé acertando um belo chute que acabou parando no travessão. O dragão respondeu cinco minutos depois, aos 18, após saída errada da defesa do Marília, Jean carregou bem a bola e serviu Daniel que finalizou na saída do goleiro Girard abrindo o placar para o Atlético.

Após o gol, a equipe goiana cresceu na partida e ficou mais perto do segundo, pressionando forte os donos da casa. Porém, mesmo com a pressão, foi a equipe do Marília que conseguiu marcar. Aos 29, Samuel fez bela jogada individual, saindo de dois marcadores e batendo no cantinho do goleiro do dragão para empatar a partida. O empate durou pouco no placar, pois dois minutos depois do gol, aos 31, o Atlético teve um escanteio e, após a cobrança, o zagueiro Macedo subiu mais alto que a marcação e cabeceou forte para ampliar para o dragão e levar a vantagem para o intervalo.

ATROPELO DO DRAGÃO

O dragão voltou ao segundo tempo pressionando como no final do primeiro, e viu essa pressão ser convertida em gol bem rápido. Logo aos 2 minutos, Thiago arrancou com velocidade e chutou forte de perna canhota, acertando o chute no ângulo e marcando um golaço, ampliando para a equipe de Goiânia. O Atlético tomou o controle logo nos primeiros minutos e fez mais um aos 6. Daniel recebeu cara a cara com o goleiro Girard e teve a frieza de driblar o goleiro e finalizar, fazendo o quarto gol do dragão.



O Marilia tentou pressionar e chegar ao segundo gol, com duas chances seguidas, aos 10, e também aos 11 minutos, porém o dragão contou com o goleiro Ygor, que realizou belas defesas para segurar a vantagem no placar. Com a defesa segurando o resultando atrás, o ataque do dragão se mantéu forte e avassalador, chegando aos 16 minutos ao quinto gol na partida, nos pés de Daniel. O atacante recebeu passe e arrancou contra três marcadores da equipe paulista, e na saída do goleiro bateu forte no cantinho, marcando seu terceiro gol na partida, e chegando ao famoso hat-trick que deu números finais a partida.

PRÓXIMO DESAFIO DO DRAGÃO

​​​​​​​Com a vitória, a equipe goiana se classificou para a terceira fase, onde enfrentará a equipe do Corinthians, que avançou no outro jogo da chave contra a equipe do Guarani. A partida acontecerá no domingo, dia (14), e ainda não tem horário definido.