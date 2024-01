Retrô encara Juazeirense em busca de classificação inédita na Copa do Nordeste

O Retrô volta a campo na tarde deste sábado (13), às 16h, pela segunda Eliminatória da Copa do Nordeste. O time pernambucano eliminou o Confiança e agora enfrenta a Juazeirense, fora de casa, no estádio Adauto Moraes, em jogo único. Uma vitória coloca a Fênix de Camaragibe na fase de grupos do Nordestão pela primeira vez em sua história.

Este será o terceiro jogo oficial do Retrô na temporada até então. O clube de Camaragibe além de passar pelo Confiança, nos pênaltis, na Copa do Nordeste, estreou com vitória no Campeonato Pernambucano, fazendo 4x0 para cima do Porto, na Arena de Pernambuco.

Mesmo no início do ano, o Retrô já tem o destaque do experiente atacante Fernandinho, de 38 anos. O jogador marcou três vezes nos dois primeiros jogos e ainda distribuiu uma assistência. O goleiro Paulo Ricardo também ficou marcado pela grande atuação contra o Confiança, quando pegou dois pênaltis.

Na história, o Retrô participou da Copa do Nordeste no ano passado, e acabou eliminado na primeira Eliminatória, contra o Botafogo-PB. A Fênix já tem no seu calendário de forma confirmada não só o Campeonato Pernambucano, como a Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro da Série D.

Adversário do Retrô, a Juazeirense só atuou em um jogo em 2024, na primeira Eliminatória do Nordestão, quando eliminou o Moto Club, nos pênaltis, após o empate de 1x1 no tempo normal.