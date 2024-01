Motivado, atacante Joãozinho celebra acerto com o Manauara: “Chego para somar”

Vice-campeão amazonense no ano passado, o Manauara reforçou o seu elenco para a temporada de 2024. Na última semana, o Robô da Amazônia anunciou mais um reforço: o atacante Joãozinho, que chega após subir para a Série C com o Caxias.

“Muito feliz com essa oportunidade no Manauara, agradeço ao clube pela confiança. Chego para somar e vou fazer o meu melhor para corresponder dentro de campo. Vai ser a minha primeira experiência no futebol amazonense e estou motivado com esse novo desafio”, disse o atleta.

Em 2024, o Manauara terá pela frente as disputas do Campeonato Amazonense, Copa Verde, Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro. A estreia no estadual está marcada para o dia 21 de janeiro, diante do Amazonas — em duelo que reedita a final de 2023.

“Vai ser uma temporada especial para o clube, com calendário cheio e grandes desafios pela frente. O grupo está ciente da responsabilidade. Vamos nos preparar bem para buscar fazer um grande ano”, concluiu Joãozinho.

Aos 29 anos, Joãozinho viverá a sua primeira experiência no futebol amazonense. Vale destacar que, em 2021, o atacante foi o terceiro maior artilheiro do Brasil, com 26 gols marcados em 39 jogos. Naquela temporada, ele vestiu as camisas de Costa Rica-MS, Nacional de Muriaé-MG e Nova Venécia-ES.