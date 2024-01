Estreia do Campeonato Pernambucano bate recorde de audiência na TV FPF

A TV FPF Betnacional iniciou a temporada 2024 com o pé direito. Na primeira transmissão do ano do Campeonato Pernambucano, nesta quarta-feira (10), no duelo em que o Retrô venceu o Porto por 4x0, na Arena de Pernambuco, o canal oficial da Federação Pernambucana de Futebol quebrou seu recorde de audiência. Até o momento, são mais de 148 mil visualizações no canal da TV FPF.

Neste ano, a TV FPF transmitirá 22 jogos (agora restam 21) do Campeonato Pernambucano Série A1. A próxima transmissão será neste domingo (14), com o confronto entre Central x Afogados, direto do estádio Lacerdão em Caruaru, às 18h.

O jogo entre Retrô e Porto teve um pico simultâneo de 16.869 de dispositivos conectados. Além disso, a TV FPF iniciou o dia com 83.7 mil inscritos e até o momento da matéria está com 87.2 mil.

A transmissão teve a narração de Bruno Noblat, comentários de Nivaldo Machado e Davi Vasconcelos. Vale lembrar que a TV FPF Betnacional transmite o Pernambucano Feminino, Série A2, A3, Sub-20, Sub-17, Sub-15, Sub-13, além de Copa do Interior e Campeonato Pernambucano Amador Sub-19.