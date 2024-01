Abel Ferreira retorna aos trabalhos com Palmeiras e projeta 2024

Abel Ferreira está de volta ao Palmeiras! Isso porquê o comandante palestrino recebeu uma semana a mais de férias, as quais aproveitou para descansar e voltar à sua terra natal: Portugal.

De volta a rotina de trabalhos no Verdão, Abel e sua comissão comadaram trabalhos técnicos e táticos iniciados pela manhã, com atividades posicionais de circulação de bola, construção de jogo e finalizações, além de um aprimoramento de bolas paradas de diferentes posições do campo.

De volta ao clube após o período de férias, o treinador português comentou a expectativa para a temporada de 2024.

“Desejo, primeiramente, um bom ano a todos, a todos os palmeirenses. As expectativas que nós próprios criamos são enormes. Estamos aqui para trabalhar e dar o nosso melhor para correspondê-las. Com calma, serenidade, sabendo muito bem aquilo que queremos e o caminho que temos de percorrer. Saber as dificuldades e que cada ano aumentamos o sarrafo. Isso nos obriga a superar a nós próprios. Esse é o maior desafio que temos, procurar ser melhor do que no ano passado”, afirmou Abel.

“Fizemos alguns ajustes junto à direção, que faz todo o esforço para nos dar todas as condições. As mudanças que fazemos de ano para ano são para manter a motivação, a disciplina, a ambição de profissionais que trabalham no Palmeiras e que todos os anos dão o melhor de si para lutar por títulos. Espero que seja uma viagem fantástica este ano. Seguramente, teremos momentos de alegria e alguma turbulência, porque faz parte, futebol é assim. Mas sempre todos juntos somos capazes de dar a resposta. Todos somos um”, completou o português.

Antes de retornar ao Brasil, Abel acompanhava a preparação de pré-temporada do Palmeiras, que era comandada por Andrey Cebola, Castanheira, João Martins e outros membros da comissão alviverde.

A preparação para 2024 tem ainda mais dois jogos-treino que serão disputados nesta terça-feira (16). O Palmeiras enfrenta o E.C. São Bernardo às 10h, e o Lemense às 16h. A estreia na temporada será no domingo (21), às 16h, contra o Grêmio Novorizontino, em Novo Horizonte (SP), pelo Campeonato Paulista.