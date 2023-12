Abel Ferreira segue no Palmeiras em 2024

Abel Ferreira seguirá como treinador do Palmeiras em 2024. O Verdão acabou de anunciar, em nota oficial através de suas redes sociais, a permanência do comandante português para o ano que vem.

Pelo Palmeiras, Abel já conquistou nove títulos. O português chegou ao Verdão em 2020 e soma, como principais conquistas duas Conmebol Libertadores, dois Brasileiros e uma Copa do Brasil, além de dois estaduais, uma Recopa e uma Supercopa do Brasil.

Confira a nota oficial

"Em reunião com a presidente Leila Pereira, nesta sexta-feira (08), na Academia de Futebol, o técnico Abel Ferreira reforçou ter contrato vigente com o Palmeiras até dezembro de 2024. Leila e Abel avaliaram os objetivos alcançados pelo clube em 2023, com a conquista de três títulos em cinco competições disputadas, e deram continuidade ao planejamento para a próxima temporada, que tem sido desenvolvido há meses pela comissão técnica em conjunto com o Departamento de Futebol".