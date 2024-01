Após eliminação na Copinha, Umberto Louzer pretende aproveitar base no profissional do Guarani

O Guarani foi superado pelo Corinthians nos pênaltis, na segunda fase da Copinha, porém, apesar da frustração, a eliminação, por outro lado, vai antecipar o aproveitamento das Crias da tribo nos treinos do elenco profissional, afirmou Umberto Louzer, em entrevista à Rádio CBN, de Campinas.

Entre os atletas em destaque, cotados para subir, temos o zagueiro Vini Amaral, com 20 anos, com passagem por Ferroviária, Athletico-PR e Bahia, que se destacou pela bola aérea, contra o Operário-PR, marcando um dos gols que deu a vitória ao time campineiro.

Cauê, lateral, ganhou espaço após lesão de Yan Henrique, atuando nos dois lados, garoto rápido, tem como pontos fortes destacados seus passes e cruzamento, sendo super versátil para atuar como lateral-direito, esquerdo ou volante.

O atacante de 18 anos, Rafael Freitas foi a estrela do Guarani na Copinha, marcando três gols em quatro jogos. Vale destacar que Rafa foi emprestado à base após passagem em nove jogos no profissional, garantindo sua provável inscrição na lista B do Paulistão.

A equipe técnica Bugrina está empenhada no momento em promover os atletas da base ao longo da semana, mas temos o reserva imediato de Daniel Borges, o goleiro Álvaro, que é uma das peças confirmadas no grupo.