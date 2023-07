Flamengo empata com América MG ao som de vaias no Maracanã

Na abertura da décima sexta rodada do Brasileirão, na tarde deste sábado (22), o Flamengo empatou em 1 a 1 com o América-MG no Maracanã. Os gols foram marcados por Victor Hugo para os donos da casa e Felipe Azevedo para os visitantes.

Flamengo inicia dominante e deixa parecer que resolveria a partida rapidamente

O Rubro-Negro começou na sexta marcha com uma marcação pressão bem ajustada, e logo aos 2 minutos, Everton Ribeiro aproveitou vacilo de Iago Maidana, interceptou a saída de bola de Pasinato, cruzou para Gerson para o camisa 8 cabecear em cima do arqueiro americano.

A equipe carioca seguiu em cima por um bom tempo tentando encontrar oportunidades com Bruno Henrique e Wesley, mas a chance veio a acontecer aos 43, em passe de Everton Ribeiro, que achou Arrascaeta livre na área, o uruguaio levantou a cabeça e passou para Gabigol, mas o passe foi interceptado com as maõs pelo goleiro Pasinato. O primeiro tempo de volume decente do time mandante acabou terminando em 0 a 0.

Flamengo desesperado pela vitória quase perdeu

A segunda etapa começou da forma que iniciou a primeira, com o Flamengo buscando verticalidade e sendo agressivo. Aos 5 minutos, Arrascaeta em movimento genial encontrou Gabigol sozinho com o goleiro, mas o camisa 10 da Gávea desperdiçou a chance de ouro parando novamente em Pasinato.

Depois dos 10 minutos iniciais, o jogo passou a mudar, com o time visitantes aproveitando o fato do Flamengo estar visivelmente impaciente com erros técnicos e dificuldade na progressão.

O primeiro susto aconteceu aos 17, em saída de bola bisonha onde Matheus Cunha passou para Victor Hugo enquanto o meio campista reclamava com a arbitragem, na sequência do lance, o América MG saiu em contragolpe e Pedrinho finalizou colocado para fora. Aos 23, Daniel Borges pela lateral fez um cruzamento fechado, a bola bateu na trave e por centímetros não abriu o marcador. 7 minutos depois, Rodrigo Varanda, novamente em contra-ataque, recebeu pela esquerda e finalizou assustando a meta Rubro-Negra. Aos 38, o gol que a torcida flamenguista temia acontecer acabou ocorrendo aos pés de Rodrigo Varanda em novo contragolpe bem puxado pelo Coelho.

Depois de sofrer o gol, o Flamengo voltou a ser agressivo e criou oportunidades de gol. Com 41 no relógio, Wesley recebeu de Arrascaeta, cruzou pra trás e Daniel Borges quase marcou contra a própria meta. O gol de empate dos cariocas foi sair aos 49, com Victor Hugo, em finalização de cabeça milimétrica no ângulo do gol defendido por Pasinato.

Panorama atual e sequência das equipes

O Flamengo com o empate em casa caiu para a terceira posição na tabela, sendo superado pelo Grêmio (venceu o Galo por 1 a 0 em casa), que tem um jogo a menos, o Rubro-Negro tem 28 pontos conquistados. O Mais Querido agora muda a chave para o jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, onde enfrenta o próprio Grêmio na próxima quarta-feira (26) às 21h30, em Porto Alegre.

O América MG se despediu da lanterna da competição e ultrapassou o Vasco (enfrenta o Athletico PR em casa), agora o Coelho ocupa a décima nona posição na tabela com dez pontos conquistados. A próxima partida do América MG será no próximo domingo (30) às 16h, contra o Palmeiras, em casa, pela décima sétima rodada do Brasileirão.