Ex-Goiás, Eduardo Thuram projeta 2024 no Sampaio Corrêa-RJ: “Bastante empolgado”

Ano novo, desafios novos. Assim será o 2024 do zagueiro Eduardo Thuram, ex-Goiás, que acertou com o Sampaio Corrêa-RJ para a disputa do Campeonato Carioca em deste ano. O defensor de 26 anos já está integrado ao elenco da equipe carioca, que se prepara para a estreia na competição estadual, no dia 18, diante do Nova Iguaçu.

Para Thuram, defender o Sampaio Corrêa no Cariocão será um desafio importante para o seguimento da sua temporada, no qual, ele não esconde a felicidade em estar jogando a competição.

“Estou muito feliz com a oportunidade que o Sampaio Corrêa me deu, de estar jogando uma grande competição, que é o Carioca. Campeonato esse repleto de grandes jogadores e excelentes equipes. Espero corresponder dentro de campo e dar muita alegria ao clube”, disse.

Sobre a preparação e as expectativas para a competição, Thuram comentou que o grupo está trabalhando forte visando a estreia e que a evolução será diária, jogo após jogo.

“Estamos bastante empolgados nos treinos, trabalhando firme, para já iniciar o campeonato com um bom resultado. Sabemos do nível de exigência que o Campeonato Carioca exige, e por isso, o nosso foco é evoluir a cada partida para somar o maior número de pontos possíveis. Particularmente, tenho muita confiança no trabalho da minha equipe”, finalizou.