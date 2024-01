Num jogo marcado pela intensidade e equilíbrio, o técnico Fernando Marchiori, do Santo André, analisou o desempenho de sua equipe diante do Novorizontino, em duelo que terminou em empate sem gols. A partida válida pelo Paulistão 2024 aconteceu nesta quinta-feira (24) no Estádio Bruno José Daniel, na cidade de Santo André.

O treinador compartilhou suas observações sobre os momentos de controle, a falta de eficiência no setor ofensivo e a dinâmica do jogo em um campo peculiar, demonstrando otimismo em relação ao entrosamento da equipe ao longo do campeonato.

"No primeiro tempo, tivemos um controle. Contemplamos, mas faltou criar. Chance com o Rômulo foi a única oportunidade deles. Não chegamos no goleiro deles. Faltou eficiência."

Ao abordar o comportamento tático e os duelos em campo, Marchiori enfatizou o aspecto positivo da equipe. No entanto, no segundo tempo, admitiu que o adversário dominou mais o jogo. Apesar da falta de efetividade no setor ofensivo, o desempenho defensivo foi destacado como positivo.

"Sabíamos que o campeonato era isso. Descansar, darmos esse tempo, fazer o que tem que fazer pra recuperar."

O treinador também mencionou a dificuldade enfrentada diante de uma linha de cinco jogadores adversários, o que naturalmente tornou mais desafiado transpor esses bloqueios.

Em meio a um jogo com poucas oportunidades para ambos os lados, Marchiori enfatizou que a equipe foi montada recentemente, com pouco tempo de trabalho. Contudo, expressou confiança de que o entrosamento necessário será alcançado ao longo do campeonato.

"Haja visto que foi um jogo de pouquíssimas oportunidades para ambos os lados. Nossa equipe foi montada em cima, tem pouco tempo de trabalho. A equipe vai aprender esse entrosamento no decorrer do campeonato. Jogo em que a equipe se portou bem. Jogo muito brigado entre primeira e segunda bola, e as bolas paradas poderiam decidir a partida."

Projeção para sequência

O próximo jogo é contra a equipe do Água Santa e o técnico revelou detalhes sobre o adversário. "É um outro adversário duríssimo, é o atual vice-campeão, uma equipe que vem com um elenco reforçado. Jogo duro, atletas qualificados e equipe qualificada. Jogo de detalhes, estar atento e vai ser um bom jogo."