Contratado para as categorias de base do Tanabi, Romarinho ficou uma temporada no clube até seu contrato se encerrar no fim de janeiro. Aos 20 anos, o meia chegou em março do ano passado para disputar o Paulista Sub 20 sendo titular e alcançando ótimos números pela equipe.

Pelo Paulistão, foram 14 partidas, seis gols, 10 participações em gols e quatro assistências. Além de 1168 minutos jogados pelo Tanabi. Apesar dos ótimos números no Campeonato, o contrato do atleta se encerrando, João Gabriel, mais conhecido como Romarinho, se despediu do clube e agradeceu por uma temporada disputada. Veja:



"Fui muito feliz nessa temporada que fiquei aqui no Tanabi. Um ano bem legal de vitórias e aprendizados com todos do clube. Gratidão imensa. Fico na torcida pelo sucesso de todos que seguirão na instituição”, disse o atleta.

Foto: Tanabi

O meio-campista, que disputou a Copinha deste ano, foi um dos destaques do Tanabi. Inclusive, chamou atenção de outros clubes com as boas atuações e pelo belo gol contra o Athletico-PR. Em fim de contrato, o jogador admitiu algumas sondagens, mas ainda aguarda a melhor definição para a promissora carreira.

"Estão chegando algumas sondagens sim. Mas agora é seguir treinando para analisar juntamente com meu empresário o que estão chegando para tomar a melhor decisão na minha carreira. Estou bem fisicamente e apto para continuar atuando", concluiu o jovem.