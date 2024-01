Com japonês, panamenho e jovens da base, Ska Brasil confirma lista da Copinha 2024

Iniciando 2024 a todo vapor e se preparando para disputar sua terceira edição da Copa São Paulo de Futebol Jr., o Ska Brasil divulgou a lista com os 30 atletas inscritos para disputar a competição. Sob o comando do treinador Fausto Dias, o time de Santana de Parnaíba terá a presença de dois jogadores estrangeiros, sendo o japonês Shoma Kai, que vai para sua segunda Copinha, e o panamenho Aimar Modelo, atleta que chegou a ser convocado para a Seleção principal do Panamá em 2023.

Entre os 30 atletas inscritos, o Ska Brasil terá sete jovens nascidos em 2006, que subiram este ano da categoria Sub-17; onze atletas nascidos em 2005, sete atletas nascidos em 2004; e mais cinco atletas nascidos em 2003, que é a idade limite para esta edição da Copinha. Embora o clube tenha inscrito 30, o zagueiro Maykon Ramos, um dos principais atletas do elenco titular, sofreu uma lesão de LCA e não poderá jogar a competição.

Uma das curiosidades do elenco, é que 20 dos 30 inscritos, estão no Ska Brasil há mais de um ano, sendo apenas 10 que chegaram em 2023. Deste grupo, 12 atletas já jogaram pelo menos uma Copinha pelo Ska Brasil; e quatro destes 12 estarão na terceira Copinha pelo clube: o goleiro Vinicius Domingos, o lateral-esquerdo Luca Candelária, o volante Douglas Campos e o volante Guilherme Baldória, que estreou na edição de 2022 com apenas 16 anos.

Durante a preparação para a Copa São Paulo, o Ska Brasil foi campeão da Paulista Cup, ao vencer o Sfera, nos pênaltis. Na campanha, foram 15 jogos, somando 11 vitórias, três empates e somente uma derrota, com 51 gols marcados e sete sofridos. Na final, o jogo terminou sem gols, e o goleiro Pedro defendeu duas penalidades para garantir o título.

A Paulista Cup serviu de pré-temporada e para a comissão técnica observar o elenco e fazer as integrações entre os atletas mais experientes, com os atletas mais novos que reforçaram o elenco, após disputarem a temporada na categoria Sub-17, que teve Copa do Brasil, Paulista e J-Village Cup, no Japão. Entre os atletas nascidos em 2005 e 2006, cinco são remanescentes do grupo que foi vice-campeão do Paulista Sub-17 de 2022.

Em 2023, o Ska Brasil chegou na terceira fase da Copinha, e foi eliminado pelo Internacional, nos pênaltis, após uma campanha de quatro vitórias e um empate, com o Colorado. Posteriormente, a equipe fez a primeira viagem europeia da história do clube, para disputar a maior competição de base da Europa, a MICFootball’23, quando também teve uma campanha invicta, chegando na semifinal contra o Barcelona e sendo eliminado também nos pênaltis. Na Espanha, foram 11 jogos sem derrotas, entre o campeonato e amistosos. O Ska também disputou o Campeonato Paulista Sub-20, mas não conseguiu avançar da primeira fase.

Com Santana de Parnaíba como cidade-sede do Grupo 18, o Ska Brasil terá pela frente: Atlético Mineiro, Floresta (CE) e Timon (MA).

A estreia acontece no dia 4 de janeiro, diante do Floresta, às 17h15, no Estádio Municipal de Santana de Parnaíba, onde acontecerão todos os jogos do Grupo 18.

Confira a lista dos 30 inscritos na Copinha:

GOLEIROS

Vinicius Domingos (2003), Pedro Cruz (2004), Yuri (2005), Kauã Araújo (2006).

ZAGUEIROS

Lucas Luiz (2003), Maykon Ramos (2004) - cortado por lesão, Wesley Juan (2005), Pimenta (2006), Nickollas (2006).

LATERAIS

Candê (2003), Cadu (2005), Lucas Dias (2005), Aimar (2005).

MEIO-CAMPISTAS

Douglas Campos (2003), Shoma Kai (2003), Hugo (2004), Felipe Costa (2004), Baldória (2005), Kayque (2005), Luca Canto (2005), João (2005), Bruninho Teruel (2006), Paquetá (2006), Gabriel Dalto (2006).

ATACANTES

Razera (2004), Pedro Afonso (2004), Medrado (2004), Jhow (2005), Lucas Café (2005), Thayllon (2006).