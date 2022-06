Fortaleza bate Flamengo no Maracanã e conquista primeira vitória no Campeonato Brasileiro

Em duelo de extremos na classificação do Campeonato Brasileiro da Série A, o Fortaleza foi até o Maracanã na desta deste domingo (05) e venceu Flamengo por 2 a 1, com gols Robson e Hércules. Everton Ribeiro anotou o tento rubro-negro.

O Fortaleza conquistou a primeira vitória no Brasileirão 2022, chegou aos cinco pontos, mas não saiu da lanterna da competição. O Flamengo segue com 12 pontos e na 10º colocação da Série A, seis a menos que o líder Corinthians. O time carioca ainda pode perder posições ao decorrer da rodada.

O jogo começou elétrico. Logo aos 4', Robson dominou, avançou e bateu na saída do goleiro Hugo. A bola explodiu na trave do Flamengo. Aos 13', a defesa do Fortaleza não conseguiu afastar, a bola sobrou para Everton Ribeiro, que bateu por cima gol. Passou pertinho do travessão.

A partida continuou aberta para os dois lados. Aos 23', Romarinho recebeu grande lançamento do Pikachu, que dominou, encarou a marcação e bateu para fora. Cinco minutos depois, saiu o gol do Fortaleza. Willian Arão errou feio no campo defensivo e a bola sobrou para Robson, que avançou até dentro da área e bateu por cavadinha na saída do goleiro Hugo.

Com o protesto da torcida, o Flamengo se mandou para o ataque, mas deu muitos espaços para o contra-ataque. Aos 47', Juninho Capixaba chamou Matheusinho para dançar, cruzou para a área, Romarinho ajeitou e Pikachu finalizou. A bola resvalou na marcação e saiu.

Ainda na primeira etapa, o Flamengo marcou o gol. Everton Ribeiro acionou Ayrton Lucas na linha de fundo, que cruzou voltando para o próprio Everton Ribeiro, que mandou de primeira no canto esquerdo de Marcelo Boeck para empatar no Maracanã.

A etapa final começou com emoção. Aos 4', Pedro sofreu falta dentro da área, o árbitro foi conferir no VAR e marcou pênalti para o time carioca. O próprio Pedro correu com paradinha e bateu no canto direito. A bola explodiu no pé da trave.

O jogo ganhou um roteiro único: ataque do Flamengo e contra-ataque do Fortaleza. Aos 25', em contra-ataque com velocidade, Hércules recebeu cruzamento na medida dentro da área e bateu de primeira. Hugo fez uma defesa milagrosa, no rebote, Ayrton Lucas afastou quase em cima da linha.

Aos 31', João Gomes soltou um foguete de fora da área e a bola passou tirando tinta da trave direita do Marcelo Boeck. O gol da vitória do time cearense saiu aos 46 minutos, quando Moisés fez festa dentro da área e bateu. Hugo fez uma grande defesa. No rebote, Hércules finalizou sozinho e marcou o segundo gol do Fortaleza.

O Fortaleza além de conquistar a primeira vitória na competição, deu uma certa tranquilidade para a sequência da temporada e quebrou um jejum de 19 anos sem vencer o Flamengo no Maracanã.

Foto: Divulgação/Fortaleza

Próximos jogos

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira (08), às 20h30, fora de casa contra o RB Bragantino. O Fortaleza joga na quinta-feira (09), às 20h, contra o Goiás, no Castelão.