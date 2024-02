A equipe Feminina do Flamengo, fez um mercado muito interessante até o presente momento, com contratações badaladas, se reforçou muito bem em todos os setores, e ainda por cima desfalcou os principais concorrente a títulos esse ano, como Santos e Internacional, até o momento as meninas rubro-negra se reforçaram com as ex São Paulo a Naná e Glaucia, Fabi Simões e Cristiane que vieram de Santos, Sorriso ex Palmeiras, e também fazem parte dessa lista de reforços a vice-campeã brasileira Day Silva e Ferroviária, Djeni e Barbiere ex Internacional, e tiveram as saídas da Goleira Barbara, e das volantes Nath Pitbull e Cris.



Tivemos a oportunidade de pegar uma palavra da Goleira Karol Alves, que foi questionada pela nossa reportagem sobre a preparação para um 2024, a mesma diz que “A preparação está sendo boa, estamos trabalhando o entrosamento com as meninas que chegaram” e também foi questionada sobre a chegada das meninas novas e nome como o da Cristiane que é referência para a modalidade, tornando o Flamengo como uma das favoritas para as competições de 2024, e como é lidar com tudo isso? Ela responde “Está sendo incrível as meninas que estão vindo ainda mais se tratando de uma Cristiane com o peso que ela tem é muito bom para o futebol Feminino e para o Flamengo e para ela lidar com tudo isso está sendo uma experiencia incrível".



Foto reprodução: Arquivo pessoal



Flamengo que estreou na temporada neste sábado (10), contra o Fluminense pela taça Rio, já com as novas contratadas chegando e fazendo à diferença, com gols das estreantes Naná e Cristiane, e a Darlene abriram com o pé direito a temporada rubro-negra, que venceram o primeiro embate por 3a0.