O Santos venceu o Guarani, neste domingo por 2 a 0, na Vila Belmiro, a vitória, quinta em seis jogos do campeonato, deixou o clube em uma bela situação no Grupo A, com 8 pontos de vantagem para o segundo colocado Ituano.

Solidez defensiva

Fabio Carille em entrevista coletiva exaltou não só a dupla de zaga que sofreu gols em apenas três das cinco rodadas até o momento, mas sim todo o sistema defensivo por parte do elenco.

"É claro que eles estão jogando bem, mas, sem bola, todos marcam, e isso facilita para os zagueiros. Com bola, todos vão jogar, a construção do primeiro gol saiu de um passe de zagueiro, né? Do Joaquim que originou o pênalti, então com bola todos vão jogar, e sem bola todos vão marcar e isso facilita o sistema defensivo"

Carille mira o Corinthians

Em ótima fase, alvinegro praiano possui um clássico importante na próxima rodada o clube enfrenta o Corinthians na Vila Belmiro, o rival da equipe santista está na zona de rebaixamento do Paulistão com apenas três pontos somados em cinco rodadas do campeonato.

"Hoje é dia da gente respirar, curtir essa vitória, somos líder provisório do geral enquanto Palmeiras e São Paulo não jogar, somos os líderes, a gente tem que valorizar bastante isso e a partir de amanhã, já começo a trazer informações e preparar nosso grupo de jogadores para esse clássico importante"

O duelo entre Santos e Corinthians na Vila Belmiro acontece na próxima quarta-feira (26), às 19h30.