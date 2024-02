Na tarde deste sábado (10) o São Paulo foi derrotado pela Ponte Preta, pelo placar de 2 a 0, com os gols da partida sendo marcados por Gabriel Risso e Renato, já nos acréscimos.

Lamentações para mais tarde!

Foto:Divulgação/São Paulo

Após a partida, o treinador Thiago Carpini evitou falar em lamentações pela derrota, e proferiu algumas reclamações em relação ao gramado e a iluminação do Estádio Moisés Lucarelli.

“A derrota era inevitável em algum momento. Isso não muda em nada nossas convicções. Vejo uma equipe abaixo do que sempre foi, mas não desconcentrada. Tivemos competitividade. Talvez os erros técnicos eu levaria em consideração as condições do jogo, claridade, altura da grama, qualidade do gramado. É algo muito diferente do que temos no Morumbis. Requer um tempo para se adaptar.

“Aqui, a bola prende. Além de alto, gramado estava seco. O grupo do São Paulo é bom, qualificado. Temos dificuldades, vamos enfrentá-las na caminhada. Mas não trabalhamos em cima de resultado, vamos extrair as coisas boas e fazer funcionar o que não fizemos, futebol tem variáveis e nem tudo a gente consegue controlar – completou.

“A derrota não nos puxa para baixo”

Carpini também falou sobre o aspecto psicológico da derrota e sobre a influência das lideranças da equipe do São Paulo, após ser perguntado pelo nosso repórter Lucas Wood.

“Essa derrota não joga o São Paulo para baixo, estamos brigando pela liderança, chegamos na sexta rodada. A derrota não põe para baixo e os títulos não nos credencia a ser melhores. Vamos seguir na convicção não só de discurso, mas de trabalho. Falo com tranquilidade que o grupo é bom, forte. Já ficou para trás e temos uma semana no Morumbis. Temos um torcedor a mais com o Morumbis lotado, o São Paulo se torna mais forte. Aqui é página virada.

Análise Geral

O comandante tricolor também fez uma análise geral da partida do São Paulo e pontou detalhes que acabaram levando a sua equipe a ser derrotada nesta tarde.

“Era um jogo controlado no primeiro tempo, não foi brilhante, mas não aconteceu muita coisa. Criamos uma ou duas chances no primeiro tempo e umas três ou quatro no segundo. Jogo é difícil aqui contra a Ponte. Acho que a dificuldade de adaptação. Não quero justificar. Gramado pesado, irregular. Atletas reclamaram da iluminação. São coisas que não conseguimos controlar, mas não foi por isso que perdemos. Tivemos cinco chances no jogo todo e quando estava 0 a 0 as chances reais foram do São Paulo.

“O lateral da Ponte foi muito feliz, dificilmente vai acertar de novo. Não estou dizendo que não tem qualidade, mas foi muito feliz. Não tinham feito nada até então na partida. Tivemos coisas positivas, mas a Ponte foi mais eficiente.

Falta de aproveitamento

Foto:Divulgação/São Paulo

E por parte dos atletas que estiveram dentro das quatro linhas, o atacante recém contratado pela equipe do São Paulo, Erick falou sobre a falta de aproveitamento das finalizações da equipe.

“Infelizmente, tivemos chance e não conseguimos concluir em gol. Agora, é lamentar. Temos clássico pela frente em casa. Vamos buscar a vitória."

Próximo Compromisso

O São Paulo volta aos gramados na próxima quarta-feira(14), em que terá um complicado clássico contra o seu rival, Santos. A partida será realizada no Estádio do MorumBIS, ás 19h30