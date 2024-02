O Inter de Lages vem crescendo no Campeonato Catarinense. Após uma belíssima vitória fora de casa contra o Brusque, a equipe manteve uma sequência de invencibilidade de três jogos e segue sonhando alto no Estadual.

Um dos destaques da equipe é o lateral-esquerdo Gabriel Costa. O jogador, que havia se destacado no futebol goiano pelo Jaraguá, foi titular em todas as partidas do Catarinense e teve belíssima atuação contra o Brusque, equipe da Série B do Campeonato Brasileiro.

Em bate-papo, o jogador valorizou a grande atuação coletiva da equipe: “Estamos ganhando as partidas e bem colocados na tabela com méritos. É um grupo dedicado, unido, que joga de forma coletiva e que se preocupa apenas em levar para as partidas aquilo que treinamos durante a semana. Estamos muito felizes pelo bom momento, mas sabemos que precisamos evoluir ainda mais”.

Após sete rodadas do Estadual, o Inter de Lages entrou no G-8 da competição e a tendência é que se consolide ainda mais entre o grupo de times que avançam no campeonato. Já na próxima rodada, a equipe terá um importante e difícil confronto, contra a Chapecoense na Arena Condá.

No bate-papo, o lateral-esquerdo Gabriel Costa, que faz parte da espinha dorsal do time, analisou o confronto: “O jogo de quarta, de fato, será difícil. A Chapecoense é uma belíssima equipe do cenário nacional do futebol brasileiro. Mas sabemos da nossa capacidade, estamos numa crescente e vamos levar a campo aquilo que sempre treinamos no dia a dia. Faremos de tudo para buscar um resultado positivo”.