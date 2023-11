Chapecoense tenta evitar rebaixamento à Série C em duelo decisivo contra o campeão Vitória

No encerramento da Série B do Brasileirão neste sábado (25), Chapecoense e Vitória se enfrentam na Arena Condá pela 38ª e última rodada, a partir das 17h, pelo horário de Brasília.

A Chapecoense entrará em campo diante do torcedor com a missão de tentar evitar o rebaixamento à terceira divisão do futebol brasileiro. Com 37 pontos e em 18º lugar, o Verdão precisará vencer e torcer pelos tropeços de Tombense, Ponte Preta e Sampaio Corrêa, adversários diretos no Z-4.

Por outro lado, o Vitória entrará em campo apenas para cumprir tabela pois a maior parte dos titulares ganhou férias antecipadas após o título antecipado e a conquista do triunfo no clássico contra o Sport, dificultando bastante a vida do rival na luta pelo acesso à Série A.

Chapecoense terá desfalques importantes

A Chapecoense estará desfalcada do lateral-direito Ronei, expulso pelo terceiro cartão amarelo no empate contra o Ituano. Além disso, o atacante Marco Antônio, responsável por gols importantes nos últimos jogos ao deixar o banco de reservas, também cumprirá suspensão.

Outro desfalque importante na defesa consiste em Cristiano, expulso diante do Ituano. Por outro lado, o técnico Claudinei Oliveira contará com o retorno de Mancha, lateral-esquerdo que estava afastado por questões médicas.

Tudo indica que a Chapecoense se lançará muito ao ataque pela necessidade do resultado, mas o técnico deve manter a mesma formação tática dos últimos jogos no 4-4-2.

Provável escalação: Airton; Douglas Borel, Bruno Leonardo, Lucas Freitas e Mancha; Cazonatti, Pavani, Victor Ferraz e Bruno Nazário; Marcinho e Henrique Dourado.

Vitória poupará diversos titulares no jogo final

Enquanto isso, o Vitória estará com apenas dois jogadores titulares presentes em Santa Catarina: o volante Dudu e o meia Matheusinho. O restante da escalação será formada por jogadores utilizados com certa frequência em determinados momentos da temporada.

Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo, Osvaldo, Iury Castilho, Wellington Nem, Léo Gomes e Thiago Lopes foram poupados pelo técnico Léo Condé, que promoverá diversas alterações no campeão da Série B.

Provável escalação: Thiago Rodrigues, Railan, Yan Souto, João Victor e Edson Lucas [Felippe Borges]; Dudu, Jhonny Lucas e Matheusinho; Zé Hugo, Mateus Gonçalves e Welder;

Arbitragem

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein – RS

Assistente 1: Tiago Augusto Kappes Diel - RS

Assistente 2: Maira Mastella Moreira - RS

Quarto Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro - RS

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga - RJ