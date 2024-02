O ABC enfrentará nesta quinta-feira o Botafogo-PB em Natal às 19h, focado em obter a sua primeira vitória na Copa do Nordeste. Consciente da importância de vencer esta noite, o técnico alvinegro Rafael Lacerda comentou o que espera do confronto contra o clube paraibano.

"Será uma partida difícil e ao mesmo tempo fundamental para as nossas pretensões. Difícil porque o adversário vem bem no ano, está invicto e lidera o seu grupo. Conheço a forma de trabalho do Cristian, treinador deles e ele conhece a minha. Tivemos um embate na final do Campeonato Amazonense do ano passado, entre Manaus e Manauara e sei da qualidade e organização das equipes dele. E a relevância do jogo se deve ao fato de termos perdido a última partida, a única derrota em nove jogos na temporada e à necessidade da vitória para evoluirmos na classificação do nosso grupo”, disse.

Após o jogo desta quinta-feira (15), o ABC voltará as suas atenções para a Copa do Brasil. Na próxima terça-feira (20), os comandados de Rafael visitarão o Treze, na Paraíba. O treinador elogia o rival, mas destaca o quão relevante será avançar no torneio.

"É um adversário duro, que também vem realizando boas partidas. Acompanhei a última contra o Sport, em que eles venciam e acabaram sofrendo a derrota. Também conheço bem o treinador e sei das suas ideias. São dois clubes tradicionais e certamente o estádio estará lotado, também com a presença dos nossos torcedores. É uma competição extremamente importante, e jogaremos cientes do quanto vale uma passagem de fase”, encerrou.