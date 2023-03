Treinador com mais jogos pela equipe, Rafael Lacerda completa um ano no comando do Amazonas

No último domingo (26), Rafael Lacerda completou um ano como treinador do Amazonas. Neste período, ele conquistou o acesso à Série C e se tornou o profissional que mais dirigiu a equipe, com 32 jogos.

“Me sinto honrado por completar este primeiro ano de trabalho no Amazonas. Agradeço ao clube, seus membros, atletas e torcedores. Juntos, temos conseguido feitos importantes, e seguimos em busca de novas conquistas”, disse o profissional, de 38 anos.

Com um retrospecto de 20 vitórias, oito empates e somente quatro derrotas, Rafael Lacerda valoriza os bons números à frente do Amazonas. Sob o comando do treinador, a Onça-Pintada marcou 65 gols e sofreu apenas 23.

“São números positivos, que refletem o empenho de todos os envolvidos no processo. Sempre trabalhamos buscando a excelência, e é gratificante alcançar um desempenho tão expressivo disputando competições difíceis, como a Série D e o Campeonato Amazonense”, finalizou.

Em busca do seu primeiro título pelo Amazonas, Rafael Lacerda está nas semifinais do Campeonato Amazonense. A Onça-Pintada venceu o Nacional por 1 a 0 na ida das semis, e vai receber o adversário no sábado (1), às 16h30 (horário de Brasília), para decidir quem chega na final.