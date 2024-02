No encerramento da oitava rodada do Campeonato Carioca nesta quinta-feira (15), o Flamengo venceu o Bangu por 3 a 0 no Estádio Batistão, em Sergipe. O centroavante Pedro foi o artilheiro da noite e marcou os três gols da vitória rubro-negra.

Flamengo deslancha após furar o bloqueio do Bangu pela primeira vez

Após poupar grande parte dos titulares na vitória sobre o Volta Redonda no final de semana de carnaval, o técnico Tite escalou praticamente força máxima contra o Bangu. Matias Viña faria a sua estreia, mas acabou sendo dispensado para o nascimento da filha.

O Flamengo comandou totalmente o primeiro tempo em ritmo de treino com absoluto controle da posse de bola. Rodando a bola de um lado para o outro buscando brechas na marcação, o rubro-negro teve dificuldades para criar nos primeiros 20 minutos.

As linhas baixas do Bangu deram certo até a marca dos 26', quando o Flamengo abriu o placar com um golaço. Arrascaeta encontro Pedro com lançamento sensacional em contra-ataque e o atacante resolveu deixar o zagueiro Felipe Soares para trás para tocar na saída do goleiro Gabriel Leite em um belo gol no Sergipe.

A abertura do placar fez o Flamengo ficar mais solto e acumular chances de ampliar. Na sequência, Pedro surgiu no meio da área com espaço mas acabou batendo fraco. Depois, o artilheiro costurou por dentro e foi travado no momento da finalização.

Por fim, em cobrança de escanteio, Fabrício Bruno escorou de cabeça e Gerson finalizou à queima-roupa, mas Gabriel Leite espalmou e evitou que o Bangu sofresse mais na reta final do primeiro tempo

O show não pode parar e Tite entendeu o recado

Na desvantagem no placar, o Bangu tentou sair mais e assustou o rubro-negro nos minutos iniciais com Erick Daltro e Saulo, que inclusive teve espaço para arriscar um voleio e ver a bola desviar em Ayrton Lucas no que seria um golaço.

Contudo, o Flamengo aproveitou uma desatenção na saída de bola adversária e aproveitou para ampliar aos 12'. Igor Jesus recuperou e serviu na medida para Pedro soltar a bola na direita para Luiz Araújo, que devolveu com o gol aberto para o artilheiro marar o segundo.

Aos 26', foi a vez de Léo Pereira apoiar o ataque pela esquerda e cruzar na pequena área para Pedro finalizar rente à trave direita. Após a parada técnica, o técnico Tite atendeu à torcida e colocou Gabigol no jogo, mas foi Arrascaeta quem deixou o campo desta vez.

Tite parecia ter compreendido que a noite era de Pedro e o artilheiro conseguiu o seu hat-trick aos 29'. Matheus Gonçalves cobrou escanteio da direita levantando na pequena área e Fabrício Bruno testou firme. Gabriel Leite espalmou e Pedro aproveitou para fechar a goleada do Flamengo.

Tabela

Com este resultado, o Flamengo chegou a marca e 18 pontos e assumiu a liderança do Campeonato Carioca ultrapassando o Fluminense no saldo de gols, enquanto o Bangu segue em 10º lugar, com 5 pontos.

Sequência

Na próxima rodada do Carioca, o Flamengo enfrenta o Boavista às 21h30 (de Brasília) da terça-feira que vem (20), no Maracanã. Mais cedo, às 15h45, o Bangu visita o Sampaio Corrêa, no Lourivalzão.