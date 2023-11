De olho nas primeiras posições, Flamengo encara ameaçado Santos

Em situações opostas na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Santos se enfrentam na noite desta quarta-feira (1), às 20h, pela 31ª rodada da competição. Sem o Maracanã, preservado para a final da Libertadores, o estádio Mané Garrincha foi o palco escolhido para o duelo.

O Rubro-negro chega para a partida buscando se recuperar da derrota sofrida para o Grêmio, no confronto direto pelo G-4. A partida contra o Red Bull Bragantino foi adiada para o dia 23 de novembro e, por conta disso, o rubro negro descansou no último fim de semana.

Por outro lado, o alvinegro praiano acumulou quatro pontos dos últimos seis disputados nas duas últimas rodadas. Além de vencer o Coritiba em casa por 2 a 1, o Peixe empatou fora de casa diante do Corinthians, e abriu dois pontos de distância da zona de rebaixamento.

Campanha do Fla como mandante

Na reta final do Brasileirão deste ano, o Flamengo quer recuperar o bom desempenho dentro dos seus domínios. Até aqui, o rubro-negro tem apenas a 10ª melhor campanha, com 25 pontos conquistados.

A campanha em casa foi um dos pontos cruciais que afastaram o Fla da briga pelo título da competição. Até aqui, foram 14 pontos perdidos nos quatro empates e duas derrotas nos jogos com mando de campo do clube.

Contudo, a equipe carioca ainda sonha com o título nacional. Em caso de vitória logo mais aliado com uma derrota do Botafogo para o Palmeiras, a distância entre os times cai para seis pontos, com o Flamengo tendo um jogo a menos.

De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, as chances rubro-negras de título no momento são de 2.6%, e para se classificar para a Libertadores são de 81,2%.

Desempenho santista como visitante preocupa

O Santos busca uma arrancada nessa reta final de Campeonato Brasileiro para afastar de vez o fantasma do rebaixamento. Porém, o desempenho do Peixe fora de casa é um ponto preocupante.

Em 15 jogos, o alvinegro praiano perdeu 10 e venceu apenas três. Além disso, dos 54 gols sofridos na competição, 31 foram longe da Vila Belmiro. O ataque também é algo preocupante, com apenas nove gols marcados como visitante.

Atualmente, as chances de rebaixamento do Santos estão em 34,5%, o que mantém o sinal de alerta ligado e aumenta a importância de um bom resultado diante do Flamengo fora de casa.

Rubro-negro leva vantagem no confronto histórico

Flamengo e Santos já se enfrentaram 114 vezes em partidas oficiais na história, marcado pelo equilíbrio. O time carioca venceu 44 vezes contra 41 triunfos santistas, além de 29 empates.

A pequena vantagem do Fla de três vitórias foi conquistada nos últimos três duelos. A última vez que o Peixe levou a melhor foi em 2021, quando derrotou o rubro-negro fora de casa por 1 a 0, na penúltima rodada do Brasileirão daquele ano.

De 2018 para cá, o Santos venceu o Flamengo apenas duas vezes, enquanto que o os cariocas levaram a melhor em oito oportunidades, além de um empate.

Fla terá time modificado

Sem poder contar com o volante Pulgar e o meia Éverton Ribeiro, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Tite será obrigado a mexer no meio de campo rubro-negro.

Com isso, Gerson deve ser deslocado para atuar ao lado de Thiago Maia. Mais a frente, Luiz Araújo pode ganhar a oportunidade de começar entre os titulares, formando o trio ofensivo ao lado de Bruno Henrique e Pedro.

Na defesa, Fabrício Bruno volta de suspensão e formará a dupla de zaga ao lado de Léo Pereira, que treinou normalmente durante a semana após se recuperar de um trauma no tórax.

Provável escalação: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira , Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro.

Santos tem dois grandes desfalques

O treinador Marcelo Fernandes não poderá contar com dois titulares importantes para o confronto de logo mais. O zagueiro João Basso sofreu uma lesão muscular durante o clássico contra o Corinthians e não tem previsão de retorno.

Além dele, o atacante Marcos Leonardo, vice-artilheiro do Brasileirão com 13 gols, também está fora, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, o zagueiro Messias e o argentino Julio Furch serão os substitutos.

A lesão da coxa esquerda de Basso preocupa a comissão técnica na reta final da competição. Além dele, outros sete jogadores estão indisponíveis devido a problemas musculares ou de fratura.

Por conta disso, outras mudanças podem acontecer entre os 11 iniciais. Na lateral direita, Lucas Braga e João Lucas disputam a posição. No meio, Jean Lucas e Rodrigo Fernández brigam por uma vaga, assim como Lucas Lima e Nonato.

Provável escalação: João Paulo; Lucas Braga (João Lucas), Messias, Joaquim e Dodô; Tomás Rincon, Jean Lucas (Rodrigo Fernández) e Lucas Lima (Nonato); Maxi Silvera, Julio Furch e Soteldo.

Arbitragem

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);

Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (FIFA/MG);

Assistente 2: Jorge Eduardo Bernardi (RS);

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (VAR-FIFA/RN).