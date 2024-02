No último domingo (20), a Portuguesa conseguiu uma grande vitória pelo Campeonato Paulista. Jogando no Canindé, a Lusa derrotou o Guarani por 1 a 0, e chegou à 2ª posição do Grupo A, com sete pontos, entrando na zona de classificação ao mata-mata do estadual. A partida também foi especial para o zagueiro Marco Antônio, que fez sua estreia pelo clube.

Atuando os 90 minutos na vitória sobre o Guarani, Marco Antônio comemorou a estreia com a camisa da Portuguesa somando três pontos.

“Fico muito feliz em poder estrear com uma vitória, em um jogo onde sabíamos que iria ser difícil e o grupo todo precisava dessa vitória. Espero contribuir mais ainda daqui pra frente e consequentemente a gente consiga os nossos objetivos”, disse Marco.

A vitória sobre o Guarani colocou a Lusa na zona de classificação para as quartas de final do Paulistão, com quatro jogos para serem disputados até o fim da primeira fase, contra Botafogo-SP, Palmeiras, Mirassol e Novorizontino. Marco Antônio também projetou a Portuguesa nesta reta final da fase de grupos.

“Vão ser jogos muito difíceis, em que vão exigir ao máximo de todo elenco. E espero em Deus que possamos ter êxito naquilo que traçamos como meta, que é colocar a Portuguesa na próxima fase, em evidência no principal estadual do País e também, fazer com que a Lusa volte ao cenário nacional, buscando a vaga na Série D”, completou.

A Portuguesa volta a campo no próximo domingo (25), contra o Botafogo-SP, às 18h (horário de Brasília), pela 10ª rodada do Paulistão.