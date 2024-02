Vindo de derrota e perseguido pelo Tombense, o Cruzeiro assegurou a liderança do Grupo A do Campeonato Mineiro. No último domingo (18), o Cabuloso entrou em campo com mudanças e venceu o Democrata GV, por 3 a 1, no Mamudão, em Governador Valadares.

O Cruzeiro entrou em campo sabendo da necessidade de reação no campeonato estadual. Afinal, na rodada passada, a Raposa perdeu para o América-MG, por 2 a 0, no Mineirão. Por outro lado, o Cabuloso encerrou a rodada na briga pela primeira colocação geral, já que o próprio América empatou com o Villa Nova em jogo sem gols.

Após a partida, Nicolás Larcamón pontuou negativamente as condições do gramado que não favoreceram o estilo de jogo do Cruzeiro. Mesmo assim, o técnico ficou contente com o futebol apresentado pela equipe.

“Era um jogo difícil não só pelo campo e iluminação, mas porque tivemos 12 baixas entre lesionados e suspensos. Tivemos muitas dificuldades para organizar o time que queríamos, mas o mais positivo foram os jogadores que trabalharam nessa rotatividade. Fizeram muito bem, trabalharam muito bem o jogo”, disse o treinador após o jogo.

Staff Images

Acima da atuação, Nico Larcamón ranqueia a importância da vitória. O treinador do Cruzeiro sabe que o time pode ter a melhor campanha do Campeonato Mineiro ao final da primeira fase.

Isso porque o time tem Pouso Alegre (fora) e Uberlândia (casa) pela frente, dois times da parte debaixo da tabela. Já o América-MG, o Coelho ainda recebe o Atlético-MG e visita o Tombense.

“Eu acho que fizemos um primeiro tempo muito bom apesar do estádio, A equipe sustentou uma ideia de jogo gerando muitas situações de perigo. Mas também o trabalho do goleiro foi muito bom para levar o jogo até às últimas instâncias. Mas, nos serve ganhar, serve muito ganhar, e precisávamos ganhar”, completou Nico Larcamón.

Campeonato Mineiro

O Cruzeiro tem mais um desafio fora de casa pela frente. O Cabuloso entra em campo neste domingo, às 11h, diante do Pouso Alegre, no Parque do Sabiá. O confronto é válido pela sétima rodada do Campeonato Mineiro 2024.

A Tabela

No momento, o Cruzeiro tem 13 pontos e ocupa a primeira colocação do Grupo A do Campeonato Mineiro, com um ponto a mais que o Tombense. Em seis rodadas o time mineiro somou quatro vitórias, um empate e uma derrota, sendo 11 gols marcados e cinco sofridos.