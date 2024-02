Um dos artilheiros da Copa do Nordeste, Paulo Sérgio é tido como muitos como a principal peça do Náutico na temporada. Logo mais, a equipe enfrenta o Vitória às 19h no Barradão. Terceiro colocado do Grupo B com quatro pontos, a equipe pernambucana precisa dos três pontos para não se distanciar dos primeiros colocados e não permitir que os adversários encostem. Para isso, vencer em Salvador é visto internamente com grande necessidade e para isso, Paulo Sérgio deverá ser acionado algumas vezes. O jogador que possui outro jogos, com quatro gols e uma assistência nesse início de ano, comentou sobre os seus bons números.

“Avalio como muito positivo. Isso me motiva a continuar trabalhando muito forte, para poder estar aumentado essa média. Com certeza, o entrosamento no dia a dia com os meus companheiros, tem facilitado e ajudado para que as coisas estejam acontecendo”, ponderou.

Paulo também foi questionado sobre as metas do Náutico na temporada. Apesar de não deixar nenhuma competição de lado, o jogador não deixou esconder que o acesso é a batalha mais importante da equipe em 2024.

“Os objetivos do clube, são os mesmos que o nosso. Brigarmos por títulos em todas as competições. Obviamente, que o acesso será o maior objetivo de todos nesse ano. Na Copa do Nordeste, mesmo tendo alguns favoritos escolhidos por algumas pessoas, nós sabemos como está sendo realizado o nosso trabalho e quanto podemos brigar de frente com cada uma delas. Temos uma sintonia com a torcida de paz e de muito apoio por parte deles, vide a última partida nossa, onde mesmo empatando contra uma grande equipe pela Copa do Nordeste em casa, eles viram o nosso esforço em todo o jogo e nos aplaudiram ao fim da partida. Por termos uma torcida grande, apaixonada e que cobra muito, isso é muito difícil acontecer, quando não se tem uma vitória. Então, acredito que estamos em sintonia e no caminho certo”, concluiu.