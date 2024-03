No último final de semana o São Bernardo venceu o Água Santa pelo placar de 2 a 0 pelo Campeonato Paulista. O resultado levou a equipe aos 18 pontos, alcançando a terceira colocação do Grupo D e ainda com chance de classificação à próxima fase da competição.

Um dos destaques da equipe até o momento, o meio-campo Romisson foca em avançar de fase no estadual mais disputado do país.

“Estamos fazendo uma grande campanha até o momento e temos esse último jogo da primeira fase contra o Mirassol para conquistarmos nosso primeiro objetivo, que é a classificação”, revelou o jogador de 27 anos.

Presente em dez dos onze jogos do São Bernardo na competição, Romisson está na sua terceira temporada atuando pela equipe paulista.

“O São Bernardo é um clube que consegui criar uma identificação pelo tempo que estou aqui. A diretoria está fazendo um trabalho espetacular dentro e fora de campo e tenho certeza que todos vão ouvir falar muito sobre a gente nos próximos anos”, finalizou o jogador que acumula 64 jogos pelo clube.

Com vaga garantida na Copa do Brasil após eliminar o Olaria, do Rio de Janeiro, o Bernô enfrentará o Corinthians na próxima fase em partida marcada para dia 14 de março, às 20 horas, no estádio 1º de maio.

O próximo desafio do São Bernardo está marcado para domingo (10), às 16 horas, contra o Mirassol, fora de casa, pela última rodada da fase de grupos do Paulista.