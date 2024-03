Lucas Kal teve boas atuações no América-MG, mas teve que esperar algumas partidas para até chegar sua primeira partida como titular do Atlético-GO. Com ótimos resultados da equipe Goiânia, o técnico Jair Ventura entendeu que não poderia interromper a sequência de quem vinha jogando. Com paciência e dedicação nos treinos, o volante ganhou sua primeira oportunidade entre os onze que iniciam a partida diante do Goiatuba na segunda feira. O Dragão que havia vencido por 3x0 no jogo de ida pelas quartas de final do Estadual, goleou novamente, dessa vez por 5x0 na segunda feira. Lucas comentou sobre o elenco e a partida.

“Acredito que o grupo está muito unido, confiante, desde que cheguei pude ver o quanto todos trabalham e isso reflete nos jogos. Esperamos manter essa sequencia de vitorias o maximo possível e quem sabe conquistar o tricampeonato goiano. Sobre o jogo, foi muito bom de toda a equipe, entramos muito concentrados daquilo que precisavamos fazer e no final deu tudo certo. Quando o time está encaixado, jogando bem, facilita pra quem entra na equipe e comigo não foi diferente, então me senti muito bem e feliz por ter conseguido a classificação pra semifinal”, afirmou.

Kal também foi questionado sobre as metas e objetivos do Atlético no ano. O jogador não ficou em cima do muro e projetou um bom ano para os torcedores.

“O primeiro objetivo é ser campeão goiano, com certeza. É o objetivo mais próximo e tenho certeza que o grupo todo quer muito isso. Depois é fazer um grande brasileiro, copa do Brasil, ajudar o Atletico da melhor forma possivel pra que possamos fazer um bom campeonato e conquistar os objetivos coletivos nas competições”, concluiu.