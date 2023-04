Na estreia de Dorival Júnior, São Paulo vence América-MG pelo Brasileirão

O São Paulo venceu o América-MG por 3 a 0 na noite deste sábado (22), no Morumbi, e somou seus primeiros pontos no Campeonato Brasileiro após o jogo válido pela segunda rodada da competição. Luciano, Calleri e Marcos Paulo foram os autores dos gols tricolor, que também contou com as boas defesas do goleiro Rafael - que saiu do campo tendo seu nome gritado pela torcida - para sair vitorioso no confronto contra os mineiros.

Este jogo também contou com a estreia do técnico Dorival Júnior no São Paulo, que teve eficiência de sua equipe como principal destaque. O América-MG, mesmo ameaçando o Tricolor em vários momentos, sofreu com os próprios erros e o time da casa foi eficaz para garantir a vitória.

"É LUCIANO..."

O São Paulo foi quem teve a primeira chance real de gol na partida, logo aos três minutos, Calleri cruzou na área e Luciano tentou finalizar de voleio, mas acabou mandando sobre o gol. No minutos seguinte, Juninho respondeu para o América, o camisa 8 invadiu a área e chutou, mas a bola desviou em Beraldo e passou com perigo ao lado da trave esquerda de Rafael.

A equipe mineira começou a se soltar em campo e criou outras duas boas oportunidades. Na primeira, Aloísio avançou e passou por dois marcadores, mas quando chegou no último defensor (o Arboleda), o camisa 99 foi desarmado pelo equatoriano. Já na segunda oportunidade, Marlon recebeu livre na entrada da área, arriscou e bola explodiu na defesa do São Paulo.

Aos 25, enquanto o São Paulo pressionava a saída de bola dos visitantes, Luciano conseguiu roubar ela no campo de ataque. O camisa 10 ajeitou para perna esquerda e bateu de chapa, no canto de Matheus Cavichioli que ainda relou na bola, mas não conseguiu evitar o gol Tricolor: 1 a 0.

Foto: Divulgação / São Paulo FC

O América não sentiu o gol tomado e foi em busca do empate. Até o fim de primeira etapa, o São Paulo parou de criar e as melhores chances foram do Coelho. Lucas Kal, Everaldo e Matheusinho tiveram as chances de marcar para o time mineiro, mas os três pararam e lindas defesas Rafael, que salvou o Tricolor de sofrer o empate ou até mesmo uma vitória.

QUEM NÃO FAZ...

O São Paulo começou a segunda etapa do mesmo jeito que tinha iniciado o jogo, tendo a primeira boa oportunidade. Após Nestor subir pela esquerda e cruzar na área, Calleri se esticou todo para finalizar de carrinho, levando perigo ao gol adversário. Mas assim como aconteceu no primeiro tempo, no minuto seguintes foi a vez do América levar perigo, desta vez com Aloísio, que ficou cara a cara com Rafael e parou em boa defesa goleiro são-paulino.

O Coelho que já tinha perdido uma chuva de gols no primeiro tempo, voltou a perder novas oportunidades na etapa final. Primeiro com Felipe Azevedo, que livre na área, testou com perigo e a bola passou rente a trave com muito perigo. Na sequência, Lucas Kal recebeu livre na área e finalizou, mas seu chute acabou sendo travado pela defesa tricolor, na sobra, a bola foi levantada na pequena área para Marlon, que recebeu na segunda trave sozinho e chutou torto e forte, por cima do gol defendido por Rafael.

Como o time visitante não aproveitou suas chances novamente, o Tricolor voltou a atacar. Aos 36, Caio Paulista chutou com força e viu Cavichiolli pular e fazer linda defesa. Só que no mesmo minuto, Alisson foi acionado na esquerda, o camisa 7 puxou para dentro e cruzou na medida para Calleri ampliar o placar: 2 a 0 São Paulo.

Foto: Divulgação / CBF

A partida se encaminhava para o apito final, quando Ricardo Silva recuou errado e Marcos Paulo apareceu para finalizar antes do goleiro Cavichiolli chegar na bola. Um presente do zagueiro do América ao atacante são-paulino aos 50 minutos: 3 a 0, vitória garantida e festa da torcida tricolor.

Como os times ficam?

A vitória leva o São Paulo aos seus primeiros três primeiros pontos no Brasileirão, enquanto o América-MG fica zerado após duas derrotas e na lanterna da competição pelo saldo de gols (seis gols sofridos e nenhum marcado).

Próximos jogos

Ambas as equipes voltam a campo pela Copa do Brasil no meio de semana. São Paulo joga na terça-feira (25), contra o Ituano, às 21h30, no Novelli Júnior, enquanto o América-MG recebe o Nova Iguaçu na quarta-feira (26), no Independência, também às 21h30. O Tricolor empatou sem gols na ida, já o Coelho venceu os cariocas por 2 a 1.