O treinador Rafael Lacerda se desligou do ABC nesta semana. Pelo clube potiguar, Rafael perdeu apenas uma de 17 partidas. Sob o comando do profissional, a equipe alvinegra se classificou na primeira e na segunda fase classificatórias para a Copa do Nordeste. No Campeonato Potiguar, o ABC chegou à final do primeiro turno do torneio, perdendo apenas nos pênaltis. Rafael faz um balanço de seu mais recente trabalho.

"Fomos derrotados apenas uma vez, levamos o clube à Copa do Nordeste e à decisão do primeiro turno do estadual. Início de temporada é normalmente um período mais difícil, de adaptação, entrosamento e conhecimento entre os profissionais. Ainda assim, conseguimos esses resultados" disse.

Campeão da última Série C pelo Amazonas - Rafael dirigiu a equipe em 21 dos 27 jogos da campanha vencedora - o gaúcho não se preocupa com o futuro. Segundo ele, o seu começo de trajetória como treinador referenda o seu nome.

"Alcancei objetivos e atingi um nível no cenário nacional que não são comuns para um profissional com poucos anos de carreira. Tenho muita confiança no meu potencial e certeza de que ainda em 2024 voltarei a fazer um grande trabalho" encerrou.