No último final de semana, o CEFAT Tirol conquistou mais um bom resultado no Campeonato Cearense Série B. A equipe empatou com o Pacajus e se manteve no top 3 da competição.

Um dos destaques da equipe nessa campanha, vem sendo o lateral-direito Renê. Que no último confronto foi o responsável pela criação do lance que gerou o gol do time.

“Feliz demais por poder ajudar meu time a conquistar mais um resultado importante no estadual. Espero manter meu nível e ajudar o Tirol a chegar ainda mais longe na competição”, afirmou Renê, que também projetou o confronto contra o Tiradentes:

“Tenho certeza que será um confronto duro contra o Tiradentes, como todos do campeonato. Confio no potencial desse grupo e sei que faremos um bom jogo”, disse o lateral.

Tiradente e CEFAT Tirol se enfrentam nesta terça-feira (19), às 16h, no Estádio Raimundo de Oliveira.