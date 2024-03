Com passagens pela base e profissional de equipes como Portuguesa, São Caetano e Oeste, Lucas Bonifácio decidiu encarar novos desvios e topou a oportunidade de atuar no Maringá. Sendo essa a sua primeira experiência fora de São Paulo.

Desta forma, o meio-campista ressalta a importância desta empreitada pelo clube do futebol paranaense.

"Essa primeira experiência fora do Estado de São Paulo tem sido muito importante para mim. O Campeonato Paranaense é muito forte e eu estou tendo a oportunidade de enfrentar grandes clubes do cenário nacional. Isso tem me feito crescer bastante. Apesar das diferenças, foi uma adaptação tranquila e já me sinto bem adaptado ao futebol daqui." - afirmou.

Já sobre a sua evolução profissional, o jovem de 22 anos aponta a importância que o Maringá está tendo neste processo.

"Eu evoluí bastante desde que cheguei aqui no Maringá, por ser um clube que dá toda a estrutura para um atleta produzir no mais alto nível, tanto na parte de materiais, infraestrutura, como dos profissionais que estão aqui, que são muito qualificados. Assim como a comissão técnica, nutricionista, analista de desempenho, são todos profissionais muito qualificados e que estão me ajudando bastante no dia a dia. Além disso, eu vim para cá com a cabeça de fazer um grande campeonato, então estou dando sempre o meu melhor nos treinos e sinto que eu tenho evoluído muito." – disse antes de completar.

"O Maringá é um time muito competitivo, então tem grandes jogadores e o dia a dia te faz sempre querer ser melhor, sempre fazer o seu melhor, pois sei que a concorrência é muito grande e isso acaba contribuindo para puxar cada um para o seu mais alto nível." - explicou.

Fazendo parte de um momento mágico da história da agremiação, Bonifácio também cita o orgulho de poder escrever um rico capítulo junto a equipe paranaense.

"Realmente está sendo uma temporada muito abençoada, o sentimento que fica é de alegria por fazer uma excelente campanha no Estadual, e isso significa muito para a gente. No início do ano foram traçadas algumas metas e a gente tem conseguido atendê-las, algo que significa que a gente está no caminho certo. Mas a gente sabe que tem muita coisa boa para acontecer ainda. Tanto no Campeonato Paranaense quanto no decorrer do ano, no segundo semestre, pois estamos muito firmes na busca dos nossos objetivos." – falou sobre a equipe que já está na final do Paranaense.