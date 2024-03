Anunciado na última semana, Warley vive a expectativa pelo primeiro jogo com a camisa do Botafogo-PB. O nome do meia-atacante já apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, e ele poderá estrear nesta quarta-feira (27), quando o Belo recebe o Bahia, às 21h30, pela Copa do Nordeste.

Com passagem pelo Tricolor Baiano, onde atuou em 2022, Warley projeta a partida. “Fui muito bem recebido por todos no clube, pude fazer alguns treinos com os meus novos companheiros, e me sinto pronto para ajudar caso seja acionado. Vamos ter uma partida difícil, contra um adversário qualificado, mas acredito que, com o apoio da nossa torcida, temos totais condições de fazer um grande jogo”, disse o atleta, de 24 anos.

Foto: Divulgação/Botafogo FC

Warley chega ao Botafogo-PB após se destacar pelo Joinville no Campeonato Catarinense. Ele foi o líder da equipe em participações para gol no torneio, com três bolas na rede e duas assistências. Além disso, ajudou o JEC a chegar nas quartas de final e garantir uma vaga na Série D 2025.

“Pude fazer um bom estadual pelo Joinville e conseguimos alcançar a principal meta do clube, que era o calendário nacional. Foi uma boa passagem, que com certeza me deu mais experiência para essa chegada ao Botafogo. Agora meu foco é aqui, em fazer o meu melhor para ajudar o clube a buscar os seus objetivos”, concluiu o jogador.

Com passagens por clubes como Paraná, Novorizontino, Criciúma e Sampaio Corrêa, Warley tem uma ligação especial com o Botafogo-PB. Ele é filho do ex-atacante Warley, campeão da Série D e tricampeão paraibano com o Belo.