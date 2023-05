Novorizontino bate Ceará fora de casa e assume vice-liderança da Série B

Em duelo válido pela nona rodada da Série B neste domingo (28), o Novorizontino superou o Ceará com placar de 3 a 0 em pleno Castelão, assumindo a vice-liderança na tabela de classificação.

Marlon deu a vantagem para a equipe paulista no primeiro tempo. Geovane ampliou com apenas nove minutos da etapa complementar e Leonardo Santiago completou a goleada.

Com a vitória, o Novorizontino chegou a 17 pontos na Série B, atrás apenas do Vitória (19). Por outro lado, o Ceará se manteve com 13 pontos, em nono lugar, encerrando uma sequência de três vitórias consecutivas.

primeiro1º tempo

A principal novidade deste jogo esteve nas arquibancadas, formadas apenas por mulheres, crianças de até 12 anos e pessoas com deficiência devido à uma punição imposta ao Ceará pelas confusões envolvendo os jogos finais na Série A em 2022.

Nas quatro linhas, o Ceará não deu alegrias para a torcida com linhas muito desorganizadas e nenhuma finalização no alvo durante todo o primeiro tempo, sendo dominado pelo adversário desde o início.

Douglas Baggio teve a primeira oportunidade dentro da área, mas chutou para fora após ficar no 1v1 contra Richard, mas quem aproveitou mesmo foi Aylon. Marlon recebeu na direita e chutou, mas Richard tocou na bola antes da bola entrar e recebeu a autoria do gol.

Ozzair Jr / Novorizontino

Novorizontino definiu a vitória com tranquilidade

Para o segundo tempo, o Ceará apostou nas entradas do lateral-direito Warley e do zagueiro esquerdo David Ricardo nos lugares de Caíque e Danilo Barcelos. Porém, a equipe cearense rapidamente sofreu o baque do segundo gol.

Aos 8', Geovane encontrou espaço e experimentou um chute firme de fora da área, surpreendendo Richard para deixar o placar em 2 a 0 para os visitantes.

As últimas cartadas do Vozão foram Vítor Gabriel e Guilherme Castilho, alterações que deixaram a equipe mais ofensiva. Mas o Novorizontino seguiu mais perigoso e Douglas Baggio teve outra gigantesca chance ao driblar Richard aos 13', mas David Ricardo salvou em cima da linha.

No restante da etapa complementar, o Ceará não conseguiu aproveitar a posse de bola, e o Novorizontino definiu a vitória aos 28'. Após chute fraco, a bola passou pelo goleiro Richard e ficou livre para o atacante Léo Tocantins concluir.

A única oportunidade de gol do Ceará veio apenas na reta final. Chay arriscou chute com enorme perigo, mas Warley salvou no limite, garantindo o clean sheet para os visitantes.

Sequência

Na próxima rodada, o Ceará enfrentará a Chapecoense (02/06, 19h) em mais um jogo na Arena Castelão. O novorizontino terá pela frente o ABC-RN (03/06, 17h), fora de casa.