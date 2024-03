Aos 19 anos, Adriano vem ganhando cada vez mais minutos pela equipe profissional do Criciúma. Joia da base, o atacante passou pelo time sub-17 e sub-20 antes de ingressar ao elenco principal em 2022, onde se tornou campeão do Campeonato Catarinense – 2ª divisão. Natural de Boa Vista, em Roraima, o jovem jogador diz que pode atuar como meia ofensivo ou como ponta esquerda e gosta de buscar o drible para fugir da marcação.

“Dentro de campo, meu estilo de jogo é vertical. Futebol é um esporte que, se você não tiver um coletivo forte, o individual fica bem anulado. Então, sei que preciso atuar em equipe para fazer tudo funcionar. Acho importante ressaltar isso, porque aqui prezamos muito pelo trabalho em equipe”, relatou.

Em 2024, Adriano participou de seis partidas com o time profissional do Criciúma e de quatro jogos com o sub-20 na Copa São Paulo de Futebol Jr, onde balançou as redes uma vez. Quando questionado sobre a expectativa para anotar seu primeiro gol como atleta profissional do Tigre, Adriano mantém a cautela para não queimar etapas. Ele soma 96 minutos em campo ao lado do elenco principal neste ano.

“Sei que tudo vai acontecer no momento certo. Sem pressa, sem desespero, pois tudo é como tem que ser. Gosto de pensar que esse primeiro gol está amadurecendo, aos poucos, sem querer dar um passo maior que a perna. Os meus colegas de equipe sempre me transmitem tranquilidade para entrar em campo e ajudar como eu puder, sabendo que tudo acontece naturalmente”, completou o atleta.

Nesta quinta-feira (21), o Criciúma tem um duelo importante válido pelas semifinais do Campeonato Catarinense: vai encarar o Barra, fora de casa, a partir das 20h30. Adriano se diz confiante pela vaga na grande decisão do Estadual.

“Vamos em busca de um bom resultado em Itajaí. A equipe do Barra é ótima, mas estamos nos preparando muito bem para dar conta do recado”, avaliou.