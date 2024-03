Invicto nos três primeiros jogos do Brasileirão Feminino, a equipe do São Paulo soma uma vitória e dois empates na competição nacional. Nesse início de campeonato, a jovem da base tricolor, Vitória Amaral, fez a sua estreia na equipe profissional diante do Avaí/Kindermann e também atuou no clássico paulista contra a Ferroviária.

“Essa é minha primeira vez participando realmente do Brasileiro profissional e estou extremamente feliz e confiante, sinto que estou preparada para viver isso. Uma expectativa muito grande de fazer o meu melhor e poder ajudar a equipe a conquistar nossos objetivos” – expressa Amaral.

Desde 2022 no São Paulo, Vitória Amaral foi contratada para fortalecer a equipe de base. Com seu destaque na base soberana, a meia ganhou espaço treinando entre o time profissional e atualmente é opção técnica para a equipe principal.

Ademais, com apenas de 19 anos, Amaral é figura constante na Seleção Brasileira Feminina Sub-20. Nos primeiros meses de 2024, a atacante aparece nas convocação preparatórias da técnica, Rosana Augusto, visando a disputa do Sul-Americano Sub-20. “Estar na seleção é sempre muito bom! Esses períodos de preparação são extremamente importantes para o início da temporada. Estou ainda mais pronta e confiante para os próximos desafios” – finaliza.