O Itabaiana, equipe de destaque no cenário do futebol estadual, comemora sua classificação para as semifinais do campeonato após uma campanha sólida e emocionante. O time enfrentará agora o Confiança em busca de uma vaga na grande final da competição.

Um dos líderes dessa jornada é Gabriel Caran, zagueiro de 25 anos, cuja dedicação e habilidade têm sido fundamentais para o sucesso da equipe. Caran esteve presente em 10 jogos cruciais da campanha, contribuindo significativamente para o desempenho do Itabaiana.

"É muito importante estar entre os quatro melhores do estado e tendo a oportunidade de garantir calendário para o clube em 2025.”

O time tem cinco vitórias, três empates e três derrotas na competição. Se classificou em quarto colocado, com 14 pontos. Além de já ter enfrentado o Confiança na sétima rodada, vencendo por 1 a 0, fora de casa. O defensor ainda comentou o que se espera para este duelo.

“As expectativas são boas para a disputa dessa semifinal, sabemos que temos um grande adversário, mas vamos em busca dessa classificação e consequentemente em busca do bicampeonato."

Esse confronto será extremamente complicado por toda rivalidade criada nos últimos anos. Em que na última temporada as duas equipes se enfrentaram na final do torneio estadual e o Itabaiana foi melhor nos dois jogos, assim levantando a taça, após vencer por 4 a 0 no agregado.

A equipe encara o Confiança pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Sergipano, nesta quarta-feira (3), às 20h15, no Estádio Barretão.