Na partida de ida da final do Campeonato Catarinense, o Criciúma derrotou o Brusque pelo placar de 2x1 e agora está a um empate de levantar novamente o caneco do Estadual. Com alguns jogadores mantidos no elenco da campanha do ano passado, Maia é um dos que fizeram parte do último título e tem a chance de conquistar o bi-campeonato.

Zagueiro da melhor defesa do campeonato da primeira fase, o jogador falou sobre a expectativa de estar novamente em um jogo decisivo e sobre projeções para o Brasileirão, que começa ainda nesse mês de Abril.

“Eu sempre digo que você fica marcado no clube ganhando título, fico muito feliz em ter a oportunidade em estar disputando mais uma final no Criciuma. Não só eu mais todo grupo está muito motivado nessa final. Sobre a Série A, é uma competição muito difícil, mas vejo nossa equipe preparada. Por ser pontos corridos, acredito que precisamos começar bem”, ponderou.

Com 45 partidas pelo clube, Maia está próximo de atingir a marca de 50 jogos pelo Tigre. O defensor foi questionado sobre esse número considerável pelo clube e falou sobre o orgulho.

“Fico muito feliz em completar essa marca expressiva em um clube gigante como o Criciúma. Foi uma identificação muito bacana, quando você conquistas feitos pelo clube a identificação fica muito mais fácil”, concluiu.