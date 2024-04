história do futebol. Esse caso marcou não só a história do Vasco, mas a

O feito em si é extremamente marcante pela circunstância e pelo seu peso histórico, mas o contexto ao redor dele torna ainda mais interessante esse acontecido.

Contexto por trás

7 de abril de 1924. Pouco mais de um ano antes, o Vasco era campeão carioca pela primeira vez, com um time que ficaria conhecido como "Os Camisas Negras".

Revolucionário e marcante, aquele time ficou eternizado nos livros de história do esporte.

Essa conquista vascaína significou uma ruptura de uma hegemonia de times com jogadores predominantemente de pele branca sendo campeões estaduais.

Essa ruptura não passou despercebida ao olhar predominantemente elitista que prevalecia entre os comandantes dos clubes da época.

Em virtude, principalmente, dessa conquista, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Bangu e São Cristóvão decidiram se desassociar da federação da época, a Liga Metropolitana, e fundaram a sua própria, a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, AMEA.

PRECONCEITO IMPOSTO

Vasco seria sim chamado a participar da AMEA, porém teria de cumprir cláusulas absurdas do estatuto da federação, como o impedimento de inscrição de jogadores sem profissão definida e analfabetos no campeonato.

Como havia sido convidado a participar da Liga, Vasco buscou saber como seria essa tramitação.

Quando buscou essa afiliação, foi informado de que teria que excluir 12 de seus atletas, sendo sete deles da equipe principal e cinco do segundo quadro, isto é, atletas de base.

O MARCO

Tudo isso culminou ao ato cujo centenário é celebrado hoje (07).

Em 7 de abril de 1924, na secretaria do Vasco, o presidente José Augusto Prestes redigiu e assinou o ofício de número 261, endereçado a Arnaldo Guinle, presidente da AMEA, que dizia o seguinte.

"As resoluções divulgadas hoje pela Imprensa, tomadas em reunião de ontem pelos altos poderes da Associação a que Vossa Excelência tão dignamente preside, colocam o Club de Regatas Vasco da Gama numa tal situação de inferioridade, que absolutamente não pode ser justificada, nem pelas deficiencias do nosso campo, nem pela simplicidade da nossa sede, nem pela condição modesta de grande numero dos nossos associados.

Os privilégios concedidos aos cinco clubes fundadores da A.M.E.A., e a forma porque será exercido o direito de discussão a voto, e feitas as futuras classificações, obrigam-nos a lavrar o nosso protesto contra as citadas resoluções.

Quanto á condição de eliminarmos doze dos nossos jogadores das nossas equipes, resolveu por unanimidade a Diretoria do Club de Regatas Vasco da Gama não a dever aceitar, por não se conformar com o processo porque foi feita a investigação das posições sociais desses nossos consócios, investigação levada a um tribunal onde não tiveram nem representação nem defesa.

Estamos certos que Vossa Excelência será o primeiro a reconhecer que seria um ato pouco digno da nossa parte, sacrificar ao desejo de fazer parte da A.M.E.A., alguns dos que lutaram para que tivéssemos entre outras vitorias, a do Campeonato de Futebol da Cidade do Rio de Janeiro de 1923.

São esses doze jogadores, jovens, quase todos brasileiros, no começo de sua carreira, e o ato publico que os pode macular, nunca será praticado com a solidariedade dos que dirigem a casa que os acolheu, nem sob o pavilhão que eles com tanta galhardia cobriram de glorias.

Nestes termos, sentimos ter que comunicar a Vossa Excelência que desistimos de fazer parte da A.M.E.A. Queira Vossa Excelência aceitar os protestos da maior consideração estima de quem tem a honra de subscrever."

Impacto moral e histórico

Resposta Histórica reverbera até os dias atuais não por acaso.

Esse acontecimento serve como uma boa reflexão sobre o racismo e os preconceitos no nosso país.

Mesmo passados cem anos, seguimos o racismo segue sendo algo reincidente, até mesmo dentro do esporte.

