Durante a tarde da última segunda-feira (25), o Vasco cedeu um treino aberto à imprensa no Centro de Treinamento Moacyr Barbosa, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.

Além do treino, após as atividades, foi cedida uma rápida entrevista coletiva com o auxiliar-técnico Emiliano Díaz. Na entrevista, as mais variadas dúvidas foram sanadas.

Sobre o treino, foi possível notar as ausências de Galdames, Pitón, Zé Gabriel, Rossi e Paulo Henrique durante as atividades. Foi dito pelo médico Gustavo Caldeira aos jornalistas presentes que, para todos esses ausentes, há algum motivo, mas nem todos são por lesões sérias.

Ao final da reportagem, há as principais informações repassadas pelo médico. Confira as principais respostas de Emiliano Díaz durante a sua entrevista:

Cansado das comparações

Quando perguntado sobre como o fantasma do segundo turno do Brasileiro do ano passado, no qual o Vasco viveu intensa luta (e venceu) contra o rebaixamento, Emiliano desabafou:

"Estão sempre com as mesmas perguntas, o que aconteceu o ano passado com o que aconteceu esse ano. É outro Vasco, é outro Vasco. Ficamos em sétimo no segundo turno. Não podemos sempre falar sobre o que aconteceu no ano passado com o que acontece agora, acabou essa parte. Temos outro time, outra estrutura, o Vasco está crescendo. Não é porque aconteceu no ano passado que vai acontecer nesse ano também, não é assim. Estamos cansados disso. Quando jogamos na Copa do Brasil, também ouvimos que ia acontecer o que aconteceu no ano passado. Não, não aconteceu. Então, temos que deixar um pouco. Outra estrutura, outro time."

Auto-cobrança e projeções

Questionado sobre como enxerga esse período sem jogos, desde a partida contra o Nova Iguaçu (em 17/03), até a estreia no Brasileiro contra o Grêmio (que será em 13/04), Emiliano destacou a importância dela para o preparo físico dos atletas e também pincelou um pouco sobre a sua relação com a cobrança da torcida pela eliminação no Campeonato Carioca.

"Temos que melhorar um montão mais, mas estamos melhorando aos poucos. Acho que (o período sem jogos) é produtivo para a parte física e para afinar um par de coisas que queremos. Vai ser muito produtivo. Esperamos arrancar bem no Brasileirão, estamos muito confiantes, mas o que vai acontecer não nos atormenta, porque vamos errar outra vez, é normal errar. Não justifica o que aconteceu outro dia. Nós, como comissão técnica, achamos que foi uma das piores coisas que fizemos, estamos muito doídos com isso. Botar a cara quando a gente erra, tem que reconhecer que errou. É assim."

Leandro Amorim/Vasco

Saída de Alexandre Mattos

Perguntado sobre a saída de Alexandre Mattos e sobre como enxergava essa situação, Emiliano procurou ser econômico nas palavras, mas revelou que já houve um posicionamento interno sobre a situação:

"O que aconteceu com Alexandre... Tudo que tinha que falar eu falei internamente. Não vou falar nada sobre o que aconteceu. Internamente vamos continuar trabalhando do mesmo jeito, temos que seguir para frente. O Vasco está acima de todos os nomes, está acima do Ramón, está acima do diretor... Está acima de todos. Temos que trabalhar para colocar o Vasco onde realmente merece estar."

Possibilidade de reforços

Quando surgiu o questionamento sobre reforços, Emiliano logo apontou sua boa relação com o CEO Lúcio Barbosa, que durante esse período em que o Vasco ainda busca um diretor, está à frente, junto aos scouts do clube e da 777 Partners, na busca por reforços:

"A janela fechou, mas temos uma possibilidade grande... Já estamos trabalhando com o Lúcio, com a equipe do scout. Temos opções que precisamos e estamos confiantes de que vão chegar. Depois, todos sabem como é o futebol brasileiro, vamos ter dificuldade. É a liga que mais partidas têm no mundo. Então, vai acontecer de ter dificuldade. Estamos tratando de preparar todo mundo, como aconteceu no ano passado, todos vão ter oportunidade. Estamos confiantes de que os reforços cheguem."

Melhorias desde sua chegada

Ainda respondendo à perguntas sobre reforços, Emiliano fez questão de ressaltar a mudança na filosofia do clube desde a sua chegada, junto a Ramón Díaz, em agosto de 2023:

"É outro Vasco, posso assegurar que é outro Vasco. Quando a gente chegou tinha dificuldade. Hoje, apesar de necessitarmos de outra peças, estamos confiantes de que vai ser um grande ano. Ramón falou hoje, e eu falei também outra vez: os únicos responsáveis pela derrota (na semifinal contra o Nova Iguaçu) somos Ramón e eu, os únicos. Não é que o time está mal. Fomos nós que erramos. O que acontece é que, quando os grande erram, tem outra magnitude. Ramón e um grande, erramos, mas temos que botar a cara e seguir trabalhando. Estamos muito confiantes no time que a gente tem."

Relação com Lúcio Barbosa

Quando indagado sobre a sua relação com o CEO da SAF do Vasco, Lúcio Barbosa, Emiliano Díaz novamente voltou a tecer elogios ao diretor:

"Com o Lúcio já temos uma relação, é um cara que ama muito o Vasco. Temos uma relação direta tanto com ele quanto com o scout. Queremos o melhor para o Vasco, temos linha direta com o Lúcio e estamos muito confiantes, como falei anteriormente."

Leandro Amorim/Vasco

Cobranças da torcida

A reportagem da VAVEL Brasil esteve presente nessa entrevista e questionou Emiliano Díaz sobre como tem sido à ele e Ramón, no papel de líderes do elenco, para blindar o time das cobranças da torcida, chateada com a eliminação para o Nova Iguaçu no Campeonato Carioca:

"Normal a torcida ficar mal, não poderia acontecer o que aconteceu, foi culpa nossa. Mas o grupo está muito fechado. Depois do que vivemos no ano passado, ali passamos dificuldade de verdade. Ganhava, ganhava e não saíamos nunca. Parecia que não podíamos perder, não podíamos empatar. Estamos acostumados com essa dificuldade. Em uma semana ser Guardiola e na outra… E o mesmo acontece com o time, o time está preparado com isso. A união que vemos aqui dentro é uma das coisas mais bonitas que já vivemos nessa profissão. Vivemos tantas dificuldades que não fomos só nos, mas nossas famílias. O grupo está muito unido. Que erremos, que a torcida fique chateada com a gente, mas nós vamos seguir trabalhando e estamos muito unidos. Se temos problemas, resolvemos aqui. Em qualquer família tem isso, somos 30. Com o estafe, somos uns 60, então é normal. Mas tudo se resolve aqui, o Vasco é família. Se sofremos, sofremos juntos. Se disfrutamos, disfrutamos juntos. É assim."

Promessa de título

Respondendo a uma pergunta sobre a possibilidade de que Ramón Díaz se tornasse diretor do clube, Emiliano complementou com uma declaração, passando sua visão e pedindo que a torcida apoie a equipe:

"A gente nunca prometeu título. Prometemos que íamos brigar até o fim. O que aconteceu outro dia não é normal, mas vamos brigar até onde tivermos possibilidade. Tem que saber que tanto a comissão técnica, o Lúcio e sobretudo os jogadores vamos dar a vida pelo Vasco. Como aconteceu no ano passado, onde fizemos história. De nove pontos para cá era muito difícil, e eles que fizeram isso. Vamos dar a vida até o último momento. Foi o que nos fez ficar no Vasco, então que a torcida acredite até o fim. Essa é a mensagem."

Pouco antes do início da coletiva, o médico Gustavo Caldeira também esteve em contato com os repórteres presentes e comunicou algumas novidades em relação aos problemas físicos dos atletas do Vasco.

Essas foram as principais novidades:

Galdames está sendo poupado para que possa ter um trabalho de fortalecimento, em virtude de ter tido uma temporada muito cansativa. Ele está apenas treinando indoor, sem participar ativamente das atividades coletivas.

Jair e Paulinho se recuperam bem, fazem trabalho de fisioterapia e academia. Eles estão na "fase 2" da recuperação. Trabalham em academia e fazem treinos separados em campo. A previsão é de que, a partir de outubro, estejam à disposição do time.

Hoje, Payet tem um peso inferior ao que tinha na época em que jogava no Olympique de Marseille.

A fratura na costela de Vegetti está completamente curada. O argentino está 100%

Eduardo Alves/VAVEL Brasil

O treino aberto foi uma medida proposta pela assessoria do clube para aproximar os jornalistas do dia a dia da equipe. Esta foi apenas a primeira vez em que aconteceu um treino do tipo, mas a tendência é que, durante o ano, ocorram outros.