Goleira Yanne projeta estreia pelo Bahia no Brasileirão A2

Goleira Yanne, recém-contratada pelo Bahia para a temporada de 2024, está focada para estreia no Brasileirão A2 pelo clube tricolor. Com passagens pelo Vitória e Ferroviária, Yanne traz uma bagagem que inclui títulos da Libertadores 2020, Copa Paulista 2023, Bicampeonato Paulista Sub-20 e Sudamericano Sub-20 pela Seleção Brasileira.

Yanne compartilhou detalhes sobre a preparação intensa para a estreia no Brasileirão Feminino A2. "A preparação veio muito forte. A gente veio focando bastante na parte física, mental, tática e na parte técnica. Também estamos trabalhando o entrosamento do grupo de seo Conhecer, de se conectar para poder ter uma partida coesa", afirmou a goleira.

Yanne recém chegada da Ferroviária tem apenas 21 anos de idade já tem títulos importantes na careira, como libertadores em 2020 pela Ferroviária, campeonato Sudamericano Sub 20 pela seleção Brasileira, Bicampeonato Paulista sub 20 e por fim uma copa Paulista em 2023. A Bahiana que volta a atuar na sua terra natal, aonde inciou sua careira no Vitória-BA, porém agora no clube ela irá atuar no Rival Bahia.

Sobre as suas expectativas para a temporada, Yanne destacou: "Eu espero contribuir não só com ótimas defesas, mas passando confiança para a minha equipe. Quero que elas se sintam seguras em saber que tem alguém ali que está defendendo, que possa ser um trabalho em equipe harmônico".

Quanto ao jogo de estreia contra o Minas Brasília, que acontece no próximo domingo, dia 14, Yanne mostrou confiança no desempenho da equipe. "A gente sabe que o jogo de domingo além de ser uma estreia não vai ser fácil, vamos trabalhar muito e acertar naquilo que a gente vem trabalhando dia após dia. Eu espero que a gente consiga sair não só satisfeitas com a nossa partida tanto individualmente quanto coletivamente, mas que a gente também consiga sair com triunfo", expressou a goleira.