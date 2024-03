O Botafogo-PB está classificado para as quartas de final da Copa do Nordeste. O Belo goleou a garotada do Bahia por 4 a 0, na noite desta quarta-feira (27), no Almeidão, pela oitava e última rodada da fase de grupos. Pipico, Pedro Ivo e Bruno Mota, duas vezes, marcaram os gols para os donos da casa. O Tricolor de Aço já estava classificado para a próxima fase e atuou com o time Sub-20. O time paraibano, por sua vez, encaminhou a classificação para o mata-mata após quatro anos.

Primeiro tempo morno no Almeidão

Mesmo atuando contra time Sub-20 do Bahia, o Botafogo-PB teve muita dificuldade para se infiltrar na defesa do Tricolor de Aço. A equipe do Belo tentou criar jogadas, mas não atingiu o gol do goleiro Pedro. Todas as oportunidades saíram pela linha de fundo.

O Bahia, por sua vez, conseguiu ameaçar o gol do Botafogo-PB. Aos 17 minutos, Wendel finalizou pela primeira vez, mas o goleiro Dalton fez defesa com segurança. Até o fim do primeiro tempo, os outros resultados não foram favoráveis ao Belo. O Ceará empatou com o Itabaiana, na Arena Castelão, e com o empate parcial no Almeidão, o time paraibano estava perdendo sua vaga nas quartas de final.

Botafogo-PB resolve jogo no segundo tempo

O Belo retornou para o segundo tempo inspirado e fez dois gols em 11 minutos. Aos 8', Pipico abriu o placar. Na jogada, Pedro Ivo fez o cruzamento para a área e o atacante cabeceou para estufar as redes. Pouco tempo depois, aos 11', Warley levantou a bola na área em cobrança de falta e Pedro Ivo, autor da assistência do primeiro gol, também cabeceou para ampliar o placar.

Mesmo com a classificação encaminhada para o mata-mata, o Botafogo-PB fez o terceiro gol para consumar a vitória. Aos 33' minutos, Bruno Mota finalizou de fora da área, a bola desviou e enganou o goleiro Pedro, que viu a bola estufar as redes do Almeidão. Aos 49' minutos, Warley sofreu falta de Daniel dentro da área e o árbitro marcou o pênalti para o Belo. Bruno Mota converteu e fez o seu segundo gol e o quarto do time paraibano.

Próximo jogo

No próximo sábado (30), o Botafogo-PB vira a chave para o Campeonato Paraibano. O Belo recebe o Serra Branca, no Almeidão, às 17h, pelo jogo de ida da semifinal. O Bahia visita o Vitória, no domingo, às 16h, no Barradão, pelo jogo de ida da final do Campeonato Baiano.