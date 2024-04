Lateral do Atlético Mineiro, Ingrid Buzzini relembra título histórico na base

A lateral do Atlético Mineiro Ingrid Buzzini foi uma das atletas a conquistarem o primeiro campeonato nacional sub-16 disputado no futebol feminino. O título brasileiro foi vencido em 2019 pelo São Paulo. A jovem destaca a relevância da conquista para o seguimento de sua trajetória.

"É bem bacana e gratificante me recordar desse título do Brasileiro. Trata-se de uma data marcante na minha vida profissional e pessoal. Ter feito parte do primeiro grupo de jogadoras a serem campeãs brasileiras sub-16 é muito especial. Não é todo dia que conseguimos algo dessa dimensão. Isso me impulsiona até hoje na minha carreira", disse a jogadora.

Neste sábado o Atlético Mineiro jogará o clássico contra o América Mineiro, às 15h na Arena Gregorão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do momento não tão bom, a defensora garante que o elenco possui o que é necessário para crescer na competição.

"Queremos muito obter essa primeira vitória. O grupo tem bastante qualidade e tenho certeza, sairá dessa situação. Confiamos em nós mesmas e isso é fundamental para darmos a volta por cima", finalizou Ingrid.