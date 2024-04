Seabra destaca "conquista coletiva" e mentalidade para virar o resultado

O Cruzeiro venceu o Botafogo por 3 a 2 no Mineirão neste domingo (14), de virada. Na coletiva após o jogo, o técnico Fernando Seabra iniciou ressaltando que a vitória foi uma conquista coletiva.

O comandante também destacou o progresso mental da equipe, que apesar dos desafios enfrentados, se mantiveram firmes.

“Uma vitória de todos. A taxa de trabalho dos jogadores e comissão técnica nesses cinco dias que estou no clube é muito alta. Pra cada jogo que vamos estamos sem trabalhar alguns aspectos importantes pela falta de tempo. Sobretudo a abertura dos jogadores para assimilar em fazer, a evolução mental nesse jogo, a gente foi o mesmo do início ao fim”, falou Fernando

Seabra tabmém exaltou que a dedicação e o esforço têm sido constantes, mesmo diante das limitações de tempo.

“Depois do último jogo sofrer o primeiro gol, responder, criar e virar contra um adversário qualificado, leva o empate e de novo se mantém firme e busca a vitória. Isso que é importante, a gente entender que algumas coisas são inegociáveis no nosso jogo, que é ter um equilíbrio posicional para defender e atacar, estar compacto para não sofrer muitos contra-ataques e quando isso é bem feito favorece a agressividade no jogo”, disse o técnico

Fernando também comentou sobre a utilização dos jogadores da base, o técnico ressaltou que todos precisam lutar por espaço e que para isso, existe a necessidade produzir nos treinos.

“Os jogadores da base precisam lutar por espaço, e tendo competência vão fazer. Dentro desse processo de grupo de busca por espaço eles precisam ser colaborativos e competitivos, pois ajudam um nível como um todo a evoluir e a medida que eles tiverem demonstrando em jogo vão ganhando minutagem. Precisam entender que pra ganhar espaço precisa produzir nos treinos, e aqueles no jogo pelo que produzem no jogo. Todos que tiverem com um nível de produtividade interessante vão jogar, é simples assim”, finalizou Fernando.