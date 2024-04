No último sábado (13), o Confiança se sagrou campeão sergipano de 2024. Após empate em dois jogos, a equipe venceu o Sergipe na disputa de pênaltis e conquistou o 23º título estadual. Para o atacante Lucas Rian, o troféu tem um sabor especial, já que foi o primeiro com a camisa do Dragão.

Com oito jogos disputados no campeonato e dois gols marcados, Lucas comemorou o título, e elogiou todo o trabalho do elenco e da comissão técnica na disputa da competição.

“É um título muito importante para mim, sendo o primeiro título com a camisa do Confiança. Foi um momento especial e marcante. Todo o grupo está de parabéns. Trabalhamos todos os dias, ajudando uns aos outros, e seguindo todas as orientações da comissão, que fez um grande trabalho, para chegarmos neste momento e poder celebrar essa conquista”, disse Lucas.

Mesmo com a celebração do título, Lucas também ressaltou que a equipe já está focada na disputa da Série C e na estreia da competição nacional, na próxima semana.

“Sabemos que todo esse momento de comemoração é muito bom, mas já viramos a chave. Temos uma estreia importante numa competição nacional, e o grupo está focado para chegar no confronto diante do Londrina, para fazermos um bom jogo e largar bem na Série C, em busca dos nossos objetivos”, completou o atacante.

O Confiança recebe o Londrina na Arena Batistão na próxima segunda-feira (22), na rodada de estreia do Brasileirão Série C. O jogo será às 20h (horário de Brasília).