Com a proximidade do início da Série C do Campeonato Brasileiro, o Volta Redonda FC está intensificando seus esforços para uma estreia promissora na competição. Após uma performance abaixo do esperado no Campeonato Carioca, a equipe busca reverter seu desempenho e almeja uma trajetória de sucesso na terceira divisão nacional.

O jogador Sanchez, reconhecido pelo bom desempenho no elenco do Volta Redonda, compartilhou suas expectativas para a nova temporada. "Espero continuar contribuindo com o time com boas atuações individuais e, quando necessário, exercendo a liderança que

conquistei dentro e fora de campo", declarou o atleta, demonstrando confiança em sua capacidade de agregar ao grupo.

O Volta Redonda não obteve uma grande campanha no Campeonato Carioca e terminou e 10º lugar, com nove pontos, fora da zona classificatória. Assim a equipe busca voltar a apresentar o bom futebol para poder alcançar o objetivo de conseguir o acesso para a segunda

divisão do campeonato nacional da próxima temporada.

O clube tem se dedicado a uma forte preparação visando ao aprimoramento da postura tática e da intensidade nas partidas. Sanchez comentou sobre a preparação da equipe, destacando a reformulação ocorrida e a rápida adaptação dos novos jogadores ao estilo de jogo proposto pelo técnico. "A preparação foi e está sendo muito bem feita, com foco na melhoria de postura

e intensidade das nossas ações. O time teve uma reformulação e todos os atletas que estão chegando já se adaptaram ao estilo da equipe e do técnico, o que nos dá muita confiança para esse início de campeonato", afirmou o jogador.

No ano anterior, o time carioca fez uma boa campanha na série C, sendo vice-líder da primeira fase, com 33 pontos. Já na segunda fase ficaram com a mesma pontuação, mas com o saldo de gol inferior ao clube classificado para divisão superior. Adiando o sonho do Volta alcançar o acesso no torneio. Com isso os jogadores prometem entregar tudo de si para alcançar a meta do ano.

A estreia do Volta Redonda FC na Série C está marcada para o próximo sábado, dia 20 de abril, contra o Remo, no Pará. O confronto promete ser um desafio significativo para ambas as equipes, com o Volta Redonda enfrentando um adversário tradicional em sua própria casa.

"Esperamos um jogo bem disputado. Independentemente da fase que o Remo vive, sabemos que é um time grande e que, jogando em casa com o apoio da torcida, apresenta-se como um

adversário formidável. No entanto, confiamos em nossa preparação e estamos determinados a realizar uma grande estreia e buscar os primeiros pontos na competição", comentou Sanchez sobre a expectativa para a partida.

Após mais de um mês, o Volta Redonda volta a entrar em campo para uma partida oficial, que será neste sábado (20/04), contra o Remo no Baenão, às 17h.