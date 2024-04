Revelado pelo Botafogo, atacante Rhuan estreia pela Aparecidense

Atleta com 40 partidas realizadas com a camisa do Botafogo, o atacante Rhuan estreou pela Aparecidense na última quarta, quando o clube goiano bateu o Sampaio Corrêa por dois a zero na abertura da Série C. Experiente, embora jovem, o jogador nascido em São Gonçalo falou sobre o bom início na competição.

"Batemos um clube que há pouco tempo estava na Série B. Foi uma vitória muito importante, pois nos dá moral e impõe respeito. Tenho certeza que ajudarei bastante a nossa equipe a lutar pelo acesso, objetivo que tanto almejamos”, disse.

Revelado pelo alvinegro carioca, Rhuan já passou por dois países europeus: Polônia e Portugal. Com apenas 24 anos, o atleta tem bem definido em sua mente o que deseja alcançar na carreira.

"Neste momento só penso na Aparecidense. Quero contribuir decisivamente para o clube chegar à Série B. Voltar a um gigante do futebol brasileiro, retornar à Europa, são metas que só alcançarei se tiver um bom desempenho aqui" concluiu.