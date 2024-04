Otimista, Jeferson Lima vê São José preparado para buscar acesso à Série C

Depois de iniciar a temporada com a disputa do Paulista Série A2, onde chegou até a fase quartas de final, o São José agora tem o foco totalmente voltado para o Campeonato Brasileiro Série D. Uma das esperanças da equipe do interior paulista para o torneio nacional é Jeferson Lima, que participou de 11 partidas com a camisa da Águia do Vale na atual temporada.

Aos 27 anos, o meio-campista, natural de Novo Hamburgo (RS), acumula experiências importantes em seu currículo: já foi campeão da Libertadores Sub-20 e da Copa do Brasil Sub-20. Ambos os títulos foram em 2016, defendendo o São Paulo.

“Ainda sou um jogador bem jovem, mas já posso dizer que tenho bagagem desde os primeiros anos da minha carreira. Penso todos os dias em como aproveitar isso para impulsionar o meu desempenho no São José. Meus colegas de elenco e eu estamos focados em buscar esse acesso à Série C, cada jogo será uma verdadeira batalha. São muitas equipes qualificadas, vamos precisar de força total em campo para não deixar escapar pontos importantes. Quero pedir o apoio dos nossos torcedores, tê-los ao nosso lado, como se fosse um 12º jogador, faz toda a diferença”, analisou.

Revelado pelo Rio Claro (SP), Jeferson Lima teve passagem marcante pelas categorias de base do São Paulo – o que despertou o interesse do Internacional. No Colorado, o meia foi campeão gaúcho em 2017 e, em seguida, emprestado ao Paraná.

No Paulista A2 deste ano, atuou por 373 minutos e chegou a ostentar uma invencibilidade de oito jogos na competição junto ao São José. Segundo o jogador, a rotina intensa durante o Estadual pode ter servido de preparo para a disputa da Série D – um torneio historicamente pautado pelo equilíbrio e por jogos mais disputados.

A estreia do São José na Série D 2024 acontece neste sábado (27), a partir das 18h, diante do Costa Rica (MS). “Internamente, sempre conversamos bastante sobre a dificuldade que é disputar uma Série D hoje em dia. As equipes estão se preparando cada vez mais, trazendo reforços e intensificando os treinos, então sabemos que será complicado. Mas o São José, na minha opinião, tem um plantel recheado de boas opções. Mesmo quem não é titular, quando entra consegue corresponder às expectativas. Somos coletivamente muito capazes de buscar esse objetivo”, garantiu.