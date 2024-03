O Flamengo foi campeão da Libertadores sub20. A equipe derrotou, de virada, o Boca Juniors,, por 2 a 1 e conquistou pela primeira vez o título da competição. O artilheiro da competição foi o atacante Wallace Yan, com quatro gols, em cinco jogos.



O meia atacante que chegou ao rubro-negro, na categoria sub17, falou sobre a conquista, a artilharia e também a mudança de posição.



"Emoção muito grande. Primeira Libertadores, saímos campeões e tive a oportunidade de ser artilheiro. Tudo que não marquei na Copinha, deixei pra agora (risos). Grato ao professor Mário Jorge que deu a oportunidade e confiança e soube me mostrar o caminho, quando ele me trocou de posição, pude aproveitar e consegui ajudar, e graças a Deus deu tudo certo Muito feliz com tudo que está acontecendo. Tem sido um início de ano maravilhoso, fiz a estreia pelo profissional, no Carioca, fiz uma boa Copinha. Só agradecer a Deus e a todo grupo por essa conquista, tanto individual como coletiva. Faltou só o troféu de artilheiro, que eles esqueceram de entregar, mas disseram que vai chegar durante a semana (brincou)", disse.